Jean-Michel Jarre apre i concerti in piazza San Marco con uno spettacolo di luce, suono e futuro

Con la sua inconfondibile musica elettronica, Jean-Michel Jarre ha trasformato questa sera Piazza San Marco in un palcoscenico visionario dove tecnologia e arte si sono fuse in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Il concerto – promosso da Veneto Jazz, con Influxus, Eventi Verona e Concerto Music, in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela spa e nell’ambito della XVII edizione di Venezia Jazz Festival – ha regalato alla città lagunare uno spettacolo capace di coniugare innovazione e suggestione in uno degli scenari più iconici del mondo. Pioniere della musica elettronica e artista multimediale tra i più influenti a livello internazionale, Jarre ha proposto alcuni tra i suoi brani più celebri accompagnando il pubblico in un viaggio che ha abbattuto i confini tra suono, spazio e immaginazione.

La data veneziana è una delle sole due tappe del tour in Italia dell’artista, entrambe scelte per il loro valore storico e culturale: dopo Venezia, lo spettacolo sbarcherà infatti nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un doppio omaggio alla bellezza senza tempo di due siti patrimonio Unesco, di cui l’artista stesso è ambasciatore.

Con performance da record – fino a 3,5 milioni di spettatori a Mosca – e show epici in location iconiche come Place de la Concorde, Houston e La Défense, Jarre ha consolidato il suo status di leggenda vivente. Il suo concerto virtuale di Capodanno 2021 nella versione digitale della cattedrale di Notre-Dame è stato seguito da oltre 75 milioni di persone, segnando un’ulteriore tappa nella continua esplorazione del futuro della musica.

L’estate in musica a Venezia proseguirà con un altro grande appuntamento sabato 5 luglio, quando Piazza San Marco accoglierà Casanova OperaPop, kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian. Dopo il successo del tour in Cina, lo spettacolo torna in Italia per emozionare ancora una volta il pubblico con la sua fusione di lirica, pop e narrazione scenica.