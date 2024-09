Dal 5 all’8 settembre si tiene la 13^ edizione del Festival della Politica di Mestre

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre torna a Mestre il Festival della Politica. L’edizione di quest’anno, la 13^, s’intitola “Tutta la vita davanti. Una polis per la generazione Z”. La manifestazione – che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ha il patrocinio di Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia – è organizzata dalla Fondazione Pellicani, in collaborazione con la Fondazione di Venezia, M9 Museo del ‘900 e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.

Per cinque giorni (è prevista un’anteprima il 4 settembre) il centro di Mestre sarà animato da 50 eventi, tra dibattiti, lezioni, laboratori, spettacoli e proiezioni di film, che porteranno in città 109 ospiti. Gli appuntamenti si terranno in 6 sedi diverse, tra le piazze del centro e gli spazi di M9. In allegato il programma completo.

Nell’anno in cui quattro miliardi di abitanti del pianeta sono chiamati esprimere il proprio voto in elezioni nazionali o sovranazionali il Festival della Politica accenderà i riflettori su un tema centrale: il modo in cui le giovani generazioni abitano e immaginano le polis del nostro tempo. Filo conduttore dell’edizione saranno dunque i giovani, il loro futuro, la loro condizione nella società e il loro rapporto con la politica, nonché il modo i cui i grandi temi dell’attualità si riflettono sulla Generazione Z determinando sfide, inquietudini e nuove prassi politiche.

Si esplorerà il mondo dei giovani, approfondendo soprattutto i temi del lavoro, della crisi economica e demografica, della sfida ambientale e climatica, delle profonde trasformazioni culturali che (complice anche un tumultuoso progresso tecnologico) rendono sempre più difficile il dialogo intergenerazionale. Accanto al tema principale, il Festival, come di consueto, non mancherà di affrontare tutti i grandi temi del presente, a cominciare dal dramma della guerra che infiamma Europa e Medio Oriente. Per affrontare il tema di questa edizione, il Comitato scientifico del Festival della Politica ha individuato anche quest'anno due curatori ospiti: Pietro Del Soldà e Sara Sanzi.

Per informazioni, www.festivalpolitica.it