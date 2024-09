Al via il Premio letterario "Mestre di narrativa - Racconto breve"

Tutto è pronto per la quinta edizione del Premio letterario "Mestre di Narrativa - Racconto breve" bandito da “Il Circolo Veneto” e rivolto, in particolar modo, ai giovani autori sul tema “Semplicemente desiderare”. Il concorso è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa che si è tenuta al Municipio di Mestre alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, la consigliera comunale e coordinatrice del gruppo di lettura del premio, Deborah Onisto, il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, il coordinatore del premio e giornalista, Giorgio Gasco. Il concorso è suddiviso in due categorie di età, under e over 25, ma è pensato soprattutto per stimolare la partecipazione degli scrittori più giovani, anche grazie al coinvolgimento della Rete biblioteche comunali, degli Istituti superiori della Città Metropolitana di Venezia e della Consulta provinciale degli studenti di Venezia.

“Il tema scelto quest’anno ‘Semplicemente desiderare’ – hanno spiegato gli organizzatori – è molto accattivante perché tratta una materia oscura, sfuggente, non catalogabile, dalle mille tonalità. Il desiderio sembrerebbe essere il nucleo più segreto, insondabile, ingovernabile della natura umana. Pensare al ‘desiderio’ come parola è un modo per aprire un varco dei nostri pensieri sul futuro e sul futuro dei nostri ragazzi”. Proprio per dar modo agli studenti di avvicinarsi alla scrittura creativa è stato anche organizzato un laboratorio ad hoc, a cura dell’insegnante Manuela Romeo. Il corso si rivolge in particolare agli allievi e ai loro insegnati per fornire le competenze di base per costruire un racconto breve, solido e credibile. Inoltre, sempre per coinvolgere i partecipanti più giovani, la Consulta provinciale degli studenti, come ha spiegato Luca Gerotto, membro della Giunta esecutiva, si impegnerà attivamente per una connessione con gli studenti di tutte le scuole del territorio.

“Questo concorso – ha precisato l’assessore Mar – si inserisce nel più ampio disegno del Comune di Venezia che guarda ai ragazzi e a soddisfare la loro voglia di scrittura e di lettura. Basti pensare alla nuova Vez e alla vasta offerta della Rete biblioteche e a tutti i progetti in collaborazione con le scuole. Il racconto breve inoltre è un mezzo di comunicazione molto vicino ai giovani anche perché immediato e di più facile approccio rispetto a un componimento lungo. Infine il tema proposto è davvero affascinante e rappresenta il punto di partenza di tutta la letteratura”. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 9 febbraio 2025 e i primi 30 selezionati saranno pubblicati in un’antologia. Saranno poi valutati da un gruppo di lettura formato da giornalisti, docenti, esponenti delle categorie professionali, che sottoporrà alla giuria 15 racconti per ciascuna delle due categorie di età. Nella serata della premiazione, prevista per fine maggio, verranno proclamati tre vincitori per ciascuna delle due sezioni in gara.

Tutte le informazioni per partecipare al concorso letterario si possono consultare sul sito www.ilcircoloveneto.eu/concorsi/premio-letterario.

La galleria fotografica v41.it/L1g8g