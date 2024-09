La presidente Damiano alla cerimonia “Women for Women against Violence - Camomilla Cinema Award”

Si è tenuta questo pomeriggio, all'interno dell'Hotel Excelsior, la prima edizione dell'evento "Women for Women against Violence – Camomilla Cinema Award", premio ideato e organizzato dall'Associazione Consorzio Umanitas, presieduta da Donatella Gimigliano, e nato dalla Kermesse TV Unica con lo scopo di accostare due temi importanti di forte impatto sociale, quali la violenza sulle donne e il tumore al seno.

A portare i saluti dell'Amministrazione comunale è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano insieme al presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti.

Presenti, tra gli altri, Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare sul Femminicidio, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati e Carlo Pianon, presidente LILT Venezia.

Tra i premiati: Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction, Sergio Castellitto, presidente Centro Sperimentale di Cinematografia, Sveva Alviti, attrice e madrina della Mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia, Riccardo Tozzi, fondatore e presidente Casa di produzione Cattleya, Cristina Donadio, attrice, testimonial AIRC tumore al seno.

"Siamo veramente felici che questa edizione del premio sia arrivata a Venezia - ha commentato la presidente Damiano a margine dell'evento - Una città che da sempre è in prima linea rispetto a queste due tematiche, specialmente in un anno particolare come questo in cui ricorrono le celebrazioni del trentennale del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Con le diverse iniziative connesse anche ai nostri giovani riusciamo a coinvolgere le scuole, le famiglie e le istituzioni in attività che sensibilizzano la cittadinanza sui temi della violenza di genere. In aggiunta, non dimentichiamo tutte le attività rivolte alla prevenzione dei tumori femminili, con particolare attenzione a quello al seno, grazie alla sinergia di una rete che si è creata a livello territoriale con il contributo di associazioni come la Lilt, oggi presente, riusciamo ad arrivare a tutte le donne del nostro territorio. Spesso i dolori dell'anima possono trasformarsi in dolori fisici, infatti le donne vittime di violenza fanno dei percorsi interiori molto difficili che possono debilitarle dal punto di vista fisico".

L'evento è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia insieme a RAI, Venice International University, Unicef, Croce Rossa Italia e Lilt.

Il riconoscimento, assegnato ad interpreti, produzioni, pellicole e a personalità che si sono distinte per il loro impegno sulle due tematiche, è stato una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, con l'obiettivo di "valorizzare coloro che usano il linguaggio cinematografico - ribadito durante la cerimonia di consegna - che da sempre ha un valore universale, come strumento per favorire il cambiamento, per lanciare messaggi sociali al grande pubblico".