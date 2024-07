Cerimonia di premiazione della 15^ edizione del Premio Internazionale di Sceneggiatura Mattador

Mercoledì 17 luglio alle ore 11:30, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, si svolgerà la Cerimonia di premiazione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, dedicato a Matteo Caenazzo, che rinnova da quindici anni la chiamata alle arti del cinema, rivolta ai nuovi talenti dai 16 ai 30 anni.

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi dei vincitori e delle vincitrici delle Borsa di formazione al miglior soggetto (Giancarlo Lago con Lo Scoglio; Erica Benvenuti e Agnese Laura Lama con Zorau, il peggior fumettista mai esistito; Lorenzo Aristotile con Aprile), saranno svelati i ragazzi e le ragazze che quest’anno si aggiudicano gli altri riconoscimenti: il Premio Mattador alla miglior Sceneggiatura per lungometraggio, il Premio Mattador Series al miglior Progetto di serie Tv, il Premio Dolly “Illustrare il cinema” alla migliore Storia raccontata per immagini, e Corto86 alla migliore Sceneggiatura per cortometraggio.

Per partecipare in presenza è richiesta la prenotazione, fino a esaurimento posti (premiomattador@gmail.com). Sarà possibile seguire la Cerimonia in diretta sui canali social dell’Associazione Culturale Mattador.

La migliore sceneggiatura Mattador riceverà un premio di 5.000 euro, mentre il vincitore del Premio Series vincerà una Borsa di formazione e un premio di 1.000 euro al miglior sviluppo; per Dolly il premio sarà una Borsa di formazione sullo sviluppo della storia disegnata, con un premio di 1.000 euro in base al risultato del percorso, così come i vincitori della sezione al miglior soggetto si aggiudicano la Borsa di formazione Mattador e, alla fine del percorso, al migliore sviluppo del soggetto andrà il premio di 1.500 euro. Il vincitore di Corto86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio è premiato con la realizzazione del suo film, di cui può firmare anche la regia.

I tanti progetti arrivati dai giovani aspiranti cineasti e sceneggiatori sono stati selezionati dalla Giuria, che quest’anno è presieduta da Maurizio Braucci, scrittore e sceneggiatore, e composta dalla regista Laura Samani, il produttore di Jolefilm Francesco Bonsembiante, l’attore, sceneggiatore e regista Nicola Nocella e Costanza Bongiorni, sceneggiatrice, vincitrice alla migliore sceneggiatura del 12° Premio Mattador 2021.

Ai vincitori verrà donato il Premio d’Artista Mattador che per il 2024 è realizzato dal Maestro Mimmo Paladino, uno dei nomi italiani più rilevanti della scena artistica internazionale dagli anni ‘70 a oggi.

La Premiazione della 15a edizione del Premio Mattador si svolge “sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo”.

La cerimonia si aprirà con il saluto del direttore generale della Fondazione Teatro La Fenice Andrea Erri e del presidente dell’associazione Mattador Pietro Caenazzo. Dopo la lettura dei messaggi scritti del presidente della regione del Veneto Luca Zaia e dell’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, e il video messaggio del rettore dell’Università degli Studi di Trieste Roberto Di Lenarda, interverrà il vicepresidente e assessore alla Cultura e sport della regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil. Prenderanno poi la parola Elisabetta Vezzosi direttrice del dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Trieste, Jacopo Chessa direttore della Fondazione Veneto Film Commission e Andrea Melon presidente della Fondazione Ananian.

La Direzione artistica - Fabrizio Borin (direttore artistico Premio Mattador), Mauro Rossi (responsabile EUT Edizioni Università di Trieste), Andrea Rocco (consigliere amministrazione Cineuropa a Bruxelles) e Gianluca Novel (Friuli Venezia Giulia Film Commission) - introdurrà la cerimonia dei riconoscimenti, non prima della dedica a Matteo Caenazzo del Premio d’Artista, tenuta da Laura Carlini Fanfogna già direttrice Civici Musei del Comune di Trieste, e Mario Cristiani presidente dell’associazione Arte Continua.