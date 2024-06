L’assessore Besio accoglie gli atleti Fidas in occasione della 8^ ultramaratona “Io Dono Lui Vi-Ve 2024”

L'assessore ai Servizi al cittadino, Laura Besio, ha accolto questa sera in Piazza San Marco gli atleti Fidas che sono partiti da Vicenza in corsa in occasione dell'ultramaratona "Io Dono Lui Vi-Ve 2024", giunta ormai alla sua ottava edizione.

"La nostra città sottoscrive il messaggio che parte da questa iniziativa - ha commentato Besio, ringraziando il presidente di Fidas Venezia, Renato De Gasperi - Venezia è e lavorerà sempre per essere a fianco del fattivo impegno che ogni giorno il mondo sanitario, associativo e del volontariato mette in campo sia per migliorare la qualità di vita che anche per sensibilizzare e diffondere informazioni corrette e affidabili".

L'assessore ha poi espresso il suo apprezzamento per aver scelto Venezia come punto di arrivo di questa staffetta. "Venezia è da sempre attenta alle fragilità, casa di accoglienza e inclusione - ha sottolineato - città che non ha mai avuto pregiudizi e non si è mai posta limiti".