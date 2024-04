Sabato 6 aprile si corre l’ottava edizione della CMP Venice Night Trail, l’urban trail notturno organizzato da Venicemarathon. L’iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” e gode del patrocinio del Comune e del sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Oltre 5.000 atleti dotati di lampada frontale, come tante piccole lucciole, si addenteranno nelle calli e nei campielli di un'affascinante Venezia notturna, sfidandosi lungo un impegnativo percorso di 16 chilometri e 51 ponti e dando vita ad una coreografia di luci unica nel suo genere e molto spettacolare, sia per i partecipanti stessi che per il pubblico.

La gara scatterà alle ore 21 dal Porto di Venezia, Terminal Crociere 123 dove sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara. Sono previste due partenze: la prima riservata alla gara competitiva e la seconda per quella non competitiva. I concorrenti si addentreranno poi nel cuore della città, attraversando punti di grande fascino come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia, Punta della Dogana, Fondamenta delle Zattere.

Anche quest’anno l’evento è stato di forte richiamo per molti atleti stranieri. Le nazioni rappresentata sono 30 e i paesi con il maggior numero di iscritti sono Francia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Svizzera e Stati Uniti. A livello nazionale, oltre che da tutto il Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna), molti sono gli atleti provenienti dal Centro Italia come Lazio, Umbria, Toscana e Marche.

Il CMP Venice Running Village aprirà le sue porte al pubblico venerdì 5 aprile, dalle 15 alle 20. Sabato 6 aprile aprirà invece dalle 9 alle 23. L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato alle ore 12. Qui i concorrenti ritireranno il pettorale e il pacco gara. Il villaggio sarà animato da Miky Barone.

Terminata la gara, inizierà il Venice Night Party. Gli atleti riceveranno il sacchetto del ristoro finale. Deejay Dacj, poi, farà ballare a tutti i partecipanti.