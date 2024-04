Questa sera al via l'ottava edizione della CMP Venice Night Trail organizzata da Venicemarathon

Questa sera, sabato 6 aprile, si svolgerà l'ottava edizione della CMP Venice Night Trail, un urban trail notturno organizzato da Venicemarathon con il supporto del Comune di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. L'evento, incluso nel calendario de "Le Città in Festa", è stato presentato ufficialmente nel primo pomeriggio al Terminal Crociere 123, luogo di allestimento del CMP village.

A prendere parte all'evento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. Presenti inoltre l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva. "Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e un ringraziamento agli sponsor, alla macchina organizzativa e ai numerosi volontari - le parole di Tomaello - correre a Venezia è qualcosa di unico, e manifestazioni sportive come questa attirano sicuramente un turismo positivo nella nostra città".

"Una gara che come negli anni scorsi avrà un fascino particolare offerto dalla tante luci che illumineranno il percorso dando vita a uno spettacolo nella cornice unica di Venezia - ha aggiunto l'assessore Mar - Chi questa sera prenderà parte alla competizione, potremmo dire diventerà parte di un'opera d'arte. Grazie agli organizzatori e a tutti i volontari".

La partenza della gara è prevista per le ore 21 dal Porto di Venezia, Terminal Crociere 123, e vedrà oltre 5.000 atleti, equipaggiati con lampade frontali, percorrere le vie e i campielli di Venezia lungo un tracciato di 16 chilometri e 51 ponti, creando un suggestivo scenario di luci nella città lagunare. Saranno disponibili due partenze: una per la gara competitiva e una per la non competitiva. I partecipanti attraverseranno luoghi iconici come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia, Punta della Dogana e Fondamenta delle Zattere.

L'evento ha attratto anche quest'anno numerosi atleti stranieri provenienti da 30 paesi diversi, confermando l'interesse internazionale per questa manifestazione: Francia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Svizzera e Stati Uniti. A livello nazionale, oltre che da tutto il Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna), molti sono gli atleti provenienti dal Centro Italia come Lazio, Umbria, Toscana e Marche.