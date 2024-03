Presentata l'edizione 2024 di “Targa48”

Presentata questa mattina al Centro Culturale Candiani la seconda edizione del concorso Targa48, in palio il premio alla migliore canzone originale, al miglior testo originale e alla migliore interpretazione di un brano di Lucio Quarantotto, artista scomparso nel 2012 all'età di 55 anni. Gli interessati potranno iscriversi entro il 24 aprile 2024, gli otto finalisti si esibiranno dal vivo al Teatro Toniolo di Mestre il 24 maggio 2024 alle 20.

L'evento è dedicato alla canzone d’autore, aperto a tutti gli artisti del Veneto nel ricordo di Lucio Quarantotto, importante cantautore mestrino che ha firmato liriche di canzoni di successo internazionale e con un premio speciale dedicato a Piercarlo D’Amato. Nata da un’idea di D’Amato e di Francesco Sartori, gli storici collaboratori del cantautore scomparso, la manifestazione, organizzata da associazione “Targa48 A.M.A. ETS” in collaborazione con il Comune di Venezia, è rivolta alla promozione degli artisti che intendono esprimersi attraverso la composizione di opere proprie. Alla conferenza stampa, insieme agli organizzatori, erano presenti l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar e il consigliere delegato "Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema" Giorgia Pea.

"Percepisco una grande prova di amicizia - ha detto Mar - se a 12 anni dalla scomparsa di Lucio si continua a crescere, significa che il tempo costruisce. Il cantautorato è l'unione tra musica e poesia. Questo concorso è senza dubbio un modo importante che gli organizzatori hanno coniato per ricordare un amico, stimolando una creatività che spinge una città a cambiare, un solco tracciato dall'Amministrazione a sostegno dei giovani, un continuo lavoro di crescita, che coinvolge tutte le strutture culturali della città".

Lo scopo principale dell'evento è la valorizzazione della creatività di autori e compositori che operano nel territorio regionale del Veneto, riconoscendo e incoraggiando il loro impegno artistico.

“L'Amministrazione comunale sta investendo molto sui luoghi della cultura come il Candiani e non solo, coinvolgendo con attività culturali come queste le passioni e i ricordi dei nostri cittadini - ha affermato la consigliera delegata Giorgia Pea - Dedicare un evento alla memoria di un artista come Lucio Quarantotto è come farlo rivivere nella sua città e nei luoghi a lui conosciuti: era una persona modesta e discreta della quale la città deve essere orgogliosa. Quest'anno la finale si svolgerà al Toniolo con i finalisti che porteranno testi della loro creatività in un teatro d'eccellenza".

Per iscriversi al concorso è necessario inviare entro il 24 aprile 2024 all’email: targa48a.m.a.ets@gmail.com il modulo che può essere scaricato dalla pagina Facebook: “Targa48”.