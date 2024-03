Marzo Donna 2024: continuano gli appuntamenti sul territorio comunale

Continuano gli appuntamenti del "Marzo Donna" sul territorio comunale. Ieri sera, all'Auditorium "Luigi Sbrogiò" di Favaro Veneto, si è tenuto lo spettacolo dal titolo: "Vite burlescose. Il burlesque come terapia per donne felicemente imperfette", incontro-spettacolo di raccolta fondi per LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in collaborazione con il Comune di Venezia.

A portare i saluti dell'Amministrazione è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, intervenuta durante la serata insieme al presidente della Lilt, Carlo Pianon e alla consigliera di Municialità di Favaro Veneto, nonché portavoce della Commissione delle Elette, Rosanna Rado.

"L'appuntamento di questa sera - ha esordito la presidente Damiano - ha un grande valore perché unisce concetti importanti e positivi. Da un lato, esprime la forza e il coraggio delle donne che nonostante le sofferenze riescono a rialzarsi mettendosi in gioco, diventando simbolo di rinascita attraverso il burlesque che rappresenta una vera e propria terapia. Dopo la performance le donne hanno la possibilità di raccontarsi liberamente, condividendo le loro storie, che possono essere sia oncologiche che di violenza, o riguardare altri drammi di vita vissuta, ritrovando così la sicurezza in loro stesse oltre che la loro femminilità. Dall'altro canto, si inserisce il tema della solidarietà, lo spettacolo prevede una raccolta fondi che verrà devoluta ad una realtà del territorio, che per il secondo anno sarà la Lilt, in quanto da sempre come Amministrazione supportiamo questa realtà attraverso le molteplici campagne di sensibilizzazione contro i tumori femminili con l'obbiettivo di ricordare alla cittadinanza che la prevenzione è vita e ha un valore altissimo".

Al termine della serata sono stati raccolti € 900.

Sempre nell'ambito degli appuntamenti del "Marzo Donna", ieri sera a Zelarino si è tenuto il laboratorio creativo, promosso dalla Commissione delle Elette della Municipalità di Chirignago Zelarino, con lo scopo di creare uova colorate di Pasqua. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale sono intervenute, l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, la vicepresidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, Luisa Rampazzo e le consigliere di Municipalità, Miriam Pessot, Paola Caccioppola, Chiara De Pieri ed Elisa Bracceschi.