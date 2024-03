Giornata mondiale della poesia e VI edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica “Gino Pastega”

Giovedì 21 marzo, in occasione della della Giornata mondiale della poesia – Venezia 2024, nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto si tiene la VI edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica “Gino Pastega”. L’evento, che si tiene dalle 10 alle 18, rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

La Giornata mondiale della poesia, promossa dall’Unesco e organizzata nel capoluogo lagunare da “Poesia Venezia” e dall’Associazione Culturale “OMNIA” di Venezia con la collaborazione del Club per l’Unesco di Venezia e del Gruppo Poesia Comunità di Mestre, quest’anno per la prima volta verrà celebrata nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto. Numerosissime le Associazioni Culturali del Veneto e di altre regioni italiane che hanno aderito alle celebrazioni per sostenere idealmente il tradizionale reading poetico che quest’anno vedrà quasi 70 poeti veneti e di altre regioni d’Italia e dall’estero, misurarsi in una maratona in versi per tutto il pomeriggio.

Protagonisti della mattina invece gli studenti vincitori della VI Edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica “Gino Pastega”. Tema centrale della Manifestazione in questo momento delicatissimo della storia umana sarà “La poesia oltre l’indicibile”. Un tema di grande interesse filosofico che verrà affrontato nel fitto programma della Giornata Mondiale della Poesia attraverso tavole rotonde, celebrazioni di anniversari di poeti illustri, interventi di docenti universitari, dibattiti e reading poetici, per sottolineare la necessità - oggi più che mai - di diffondere la poesia come voce profonda dell’animo umano, ma anche come canto colletivo capace di superare la storia e arrivare dritto al cuore delle persone.

Di grande attualità e interesse didattico, il tema “La poesia oltre l’indicibile” è stato anche la chiave della VI Edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica “Gino Pastega” dedicato alla memoria del poeta e medico veneziano promotore della Giornata mondiale della poesia, scomparso nel dicembre 2017, e rivolto alle scuole superiori di tutta Italia. Il Premio, che negli anni ha coinvolto centinaia di studenti nello studio e nell’analisi di tematiche poetico-filosofiche e di poeti di tutte le epoche e le nazionalità, quest’anno vedrà tra i finalisti 3 istituti scolastici superiori del Veneto (di Venezia e del trevigiano). Due le sezioni: quella tematica “La poesia oltre l’indicibile” e quella dedicata ai poeti di ogni epoca e nazionalità “Un poeta secondo me”. Quest’anno per la prima volta è stata introdotta anche una Menzione Speciale alla memoria del filosofo e componente della Giuria Giuseppe Goisis recentemente scomparso: “Giuseppe Goisis: Poesia e Filosofia” per una visione filosofica nell’analisi poetica i vincitori di quest’anno, scelti da una giuria di eccezione, formata dai docenti universitari di Ca’ Foscari Gilberto Pizzamiglio, Alessandro Cinquegrani, dall’interculturalista Daniele Spero e dalla giornalista Giovanna Pastega, organizzatrice del Premio e della Giornata Mondiale della Poesia, saranno premiati nel corso della mattina alla presenza delle autorità pubbliche e delle Presidenti delle Associazioni promotrici. Scuole finaliste: Liceo Classico “Marco Foscarini” Venezia, Liceo Classico “Guglielmo Marconi” Conegliano, Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Algarotti” Venezia.

In allegato il programma completo dell’evento.