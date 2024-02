Sabato 24 febbraio alle ore 10.00, la Rete Biblioteche Venezia, in collaborazione con l’Associazione Abitanti in Isola di Pellestrina, presenta presso la Biblioteca “Cagnaccio di San Pietro” a Pellestrina, il libro Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la Litoranea Veneta da Chioggia a Trieste di Gianni Pasin.

La Litotanea Veneta è la via d’acqua che scorre dal Delta del Po e Chioggia alla foce dell’Isonzo, in Friuli, e oltre, fino all’Istria e alla Dalmazia. Ora che, dopo anni di abbandono, la Litoranea Veneta torna ad attrarre turisti e residenti, il libro pubblicato da Ediciclo Editore, risulta essere una buona guida all’esplorazione della costa alto-adriatica. La presentazione del libro a cura di Rossella Favero ed Emilio Ballarin contiene racconti, aneddoti, mappe nautiche e cicloturistiche, oltre a informazioni sui luoghi noti e sconosciuti della Litoranea Veneta.

Conversano con l’autore Rossella Favero ed Emilio Ballarin, Associazione Abitanti in Isola di Pellestrina.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: biblioteca.sanpietroinvolta@comune.venezia.it o telefonando allo 041 5279132.