“Mestre Lab”, al via il progetto culturale a Forte Marghera

L’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, ha presieduto questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto culturale “Mestre Lab”, ovvero un ciclo di mostre d’arte che saranno ospitate tra febbraio e aprile a Forte Marghera, a cura del Circolo Veneto e Domus Lab. Sono intervenuti, tra gli altri, Deborah Onisto, consigliere comunale di Venezia, Cesare Campa presidente del Circolo Veneto, Gaetano Salerno di Domus Lab e curatore della mostra “Mestre Lab” e Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera. “Il Circolo Veneto e Domus Lab – hanno spiegato gli organizzatori – stanno collaborando alla nascita di un progetto artistico per promuovere la realtà culturale locale, sviluppare nuove forme di socialità e fornire, attraverso l’arte, nuovi spunti relazionali alla cittadinanza dell’area veneziana di terraferma. Il progetto riguarda l’organizzazione e la gestione di mostre d’arte a Forte Marghera, mettendo in rete i molti artisti attivi a Mestre e unendo in modo sinergico le attività culturali del Circolo e di Domus”.

Il progetto si prefigge, inoltre, di monitorare l’area della terraferma veneziana, allo scopo di definire, attraverso una serie di mostre collettive di arti visive, un nuovo distretto dell’arte contemporanea. Verranno invitati ad esporre artisti dell’area veneziana appartenenti a varie generazioni (selezionati sia tra i partecipanti alle edizioni del Premio Mestre di Pittura, sia tra i molti artisti attivi sul territorio e coordinati da Domus Lab) e altri provenienti da aree geografiche diverse, al fine di creare occasioni di dialogo e scambio, diffondere nuove idee e nuove progettualità. “Questo progetto mi riempie di orgoglio – ha esordito la consigliera Onisto – anche perché vedrà la partecipazione degli studenti che realizzeranno una sorta di mappa dell’arte della terraferma. Non posso che ringraziare quanti si stanno adoperando per realizzare questa esperienza a fianco dell’Amministrazione comunale”.

Nello specifico “Mestre Lab” si articolerà in tre mostre collettive, da febbraio ad aprile, che si terranno alla Polveriera francese di Forte Marghera e curate dal critico e storico dell’arte Gaetano Salerno, in collaborazione con gli artisti Vito Campanelli e Roberto Cannata. La prima esposizione – Mestre Lab #1 – aprirà i battenti sabato 3 febbraio, alle ore 18, e rimarrà aperta fino al 18 febbraio. Si prosegue con Mestre Lab #2, da sabato 2 a domenica 17 marzo e infine Mestre Lab #3, da venerdì 29 marzo a domenica 14 aprile. Esporranno ad ogni mostra una trentina di artisti, ciascuno con un lavoro pittorico o scultoreo o un’installazione. Le mostre saranno visitabili gratuitamente dal mercoledì al venerdì, dalle ore 15 alle 19.30 e il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per informazioni si può consultare il sito www.premiomestredipittura.eu/edizioni/2024/mestrelab

“Mestre si caratterizza sempre di più come città d’arte e di cultura, una città in cui l’arte vive, cresce e si prende la scena – ha concluso l’assessore Mar – grazie alle risposte che l’Amministrazione comunale ha dato e sta dando in questi 8 anni, attraverso il restauro degli spazi esistenti e la progettazione di nuovi contenitori, come Forte Marghera e il Centro Candiani, passando per la Provvederia e la Torre, ma anche investendo su luoghi che stanno per essere nuovamente restituiti alla cittadinanza e alla cultura, come l’ex emeroteca e il Palaplip”.

La galleria fotografica v41.it/L1cv5