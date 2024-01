Venerdì 2 febbraio nuovo appuntamento con la XXXVIII stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre

Venerdì 2 febbraio la XXXVIII stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre prosegue con il concerto di Giovanni Andrea Zanon e Leonora Armellini. L’evento, che fa parte del ciclo “6 suonato? Stagione giovane” e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è in programma alle ore 19.30 al Teatro Toniolo.

Il concerto, organizzato dagli Amici della Musica di Mestre in partneship con il settore cultura del Comune, Città metropolitana, Regione Veneto, Ministero della cultura, Fondazione di Venezia ed Aiam, prevede un programma con la Sonata per violino e pianoforte n. 7 in do minore op. 30 n. 2 di Beethoven, i Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte op. 75 di Dvorak, la Sonata per violino e pianoforte n. 3 in do minore op. 45 bis di Grieg e la Polonaise brillante versione per violino e pianoforte n. 1 op. 4 di Wieniawski.

Il format prevede due momenti: un incontro dei due musicisti con gli studenti, questa volta, del liceo musicale “Marco Polo” di Venezia nel corso della mattinata di venerdì 2 febbraio ed il concerto al teatro Toniolo alle 19.30 dello stesso giorno.

Leonora Armellini, nata a Padova 31 anni fa, è stata premiata al concorso pianistico internazionale “Chopin” di Varsavia, diventando la prima italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata il vertice del pianismo mondiale; Giovanni Andrea Zanon, 25 anni originario di Castelfranco veneto, è considerato “l’enfant prodige” del violino: entrato a quattro anni al conservatorio di Padova è il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musicali statali italiane, si è esibito in alcune delle sale più prestigiose del mondo, e ha rappresentato l’Italia suonando allo stadio di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022. Soprattutto, suona sempre lo stesso strumento di inestimabile valore: il violino appartenuto a Napoleone proveniente dalla fondazione “Pro Canale” di Milano.

Informazioni: amicidellamusicadimestre.it. Biglietti: platea interi 25 euro, ridotti 20 euro; galleria interi 20 euro, ridotti 15 euro; promozione Toniolo Giovani 2,50 euro. Particolari agevolazioni sono riservate alle scolaresche ed al pubblico organizzato. Biglietteria del Teatro Toniolo, orario 1-19 (escluso il lunedì).