Il vicesindaco Tomaello al convegno "La salute vien... vogando" organizzato dal Gruppo sportivo artigiani veneziani

Si è tenuto oggi, nella sala San Domenico nella Scuola Grande di San Marco, il convegno "La salute vien... vogando", quarto e ultimo appuntamento di un ciclo di incontri organizzato dal Gruppo sportivo artigiani veneziani come tributo al presidente Roberto Leprotti, venuto a mancare lo scorso anno.

Il tema principale dell’evento, ovvero la voga alla veneta come strumento di prevenzione e benessere psicofisico per tutte le età, è stato affrontato da diverse angolazioni e prospettive, facendo leva alla trasversalità di background degli ospiti invitati, tra cui medici e specialisti.

A portare i saluti dell'Amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. "Sono felice di essere presente oggi in primis per testimoniare ciò che Roberto Leprotti ha dato al mondo sportivo veneziano e per ricordare la bella persona che era – ha dichiarato il vicesindaco Tomaello – e successivamente per ringraziarvi per aver organizzato un ciclo di appuntamenti con al centro l'importante tema dell’impatto positivo dello sport sulla salute, a cui la nostra Amministrazione tiene molto. Può aiutare le persone anziane a ridurre il rischio di insorgenza di certe patologie, così come può insegnare ai giovani il valore del fare squadra e ad accettare le sconfitte".

L’appuntamento rientra nel progetto “La ‘Salute’ a Venezia: Storia, Tradizione, Sanità e Sport" promosso dal Gruppo sportivo e fa parte del cartellone di eventi “Le Città in Festa”.