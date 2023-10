Sopralluogo del vicesindaco Tomaello alla piscina di via Calabria

Il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello si è recato in sopralluogo alla piscina di via Calabria a Mestre per fare il punto sui lavori di ampliamento, riqualificazione ed efficientamento iniziati a giugno di quest'anno. Come da programma, è stata completata la sostituzione della centrale termica, il rifacimento dei vani tecnici ed il sistema di filtrazione e trattamento delle acque delle vasche. Entro novembre sarà terminato l'ampliamento con la nuova vasca da acquagym e sarà completata la ristrutturazione degli spogliatoi della palestra, a seguire verranno restaurati anche gli spogliatoio della piscina.

Gli interventi sono stati finanziati con fondi Pnrr per un importo di 1.100.000 euro, ai quali si aggiungono altri 400 mila euro per lavori finalizzati all'efficientamento energetico finanziati con fondi PON Metro React-EU. "Sta iniziando una nuova vita per questa storica struttura - ha dichiarato il vicesindaco Tomaello - che vedrà un importante calo dei consumi ed un miglioramento in termini di confort per i nuotatori e di qualità dell'acqua. Il mio invito a tutti gli utenti è di portare pazienza per eventuali disagi causati in queste settimane dai lavori, sono sicuro che una volta ultimati ne sarà assolutamente valsa la pena. Voglio anche ringraziare le imprese che da giugno lavorano con grande professionalità su questo impianto, rispettando le scadenze pur garantendo la continuazione dei corsi e delle attività, coordinandosi con i gestori della piscina."