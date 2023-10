Permane il rischio di incendi boschivi e di vegetazione: informativa della Protezione civile del Comune di Venezia

Brugnaro: "Si chiamano piccoli reati, ma sono grandi offese per la comunità. È prioritario cambiare le leggi, per trattenere le persone violente, che delinquono e che superano i limiti della decenza. Non può più passare il concetto di impunibilità”.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto questa mattina alla cerimonia dell’alzabandiera che si è svolta in Piazza Ferretto in occasione della ricorrenza di San Michele, Santo patrono di Mestre e della Polizia di Stato, alla presenza di tutte le associazioni combattentistiche e di arma, delle autorità civili e militari.