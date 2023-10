Il vicesindaco Tomaello alla conferenza "Riforma dello Sport: BREAKING NEWS!" sugli ultimi decreti approvati dal Governo

Nella sala conferenze della fondazione Forte Marghera questa sera si è svolta la conferenza "Riforma dello Sport: BREAKING NEWS!", organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Venezia e Venicemarathon SSD. L’evento si è incentrato sul confronto e dialogo con associazioni e istituzioni sugli ultimi decreti approvati dal Governo relativamente alla riforma dello sport.

Per l'Amministrazione ha preso parte alla conferenza il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. "La riforma dello sport coinvolge tutte le associazioni sportive e, con questa consapevolezza, abbiamo organizzato un tavolo di confronto per cercare di fare chiarezza su un tema che può non essere di facile comprensione. L’obiettivo della nostra amministrazione comunale, e quello delle associazioni sportive, è lo stesso: fare in modo che quante più persone possibili pratichino sport, affinché si crei un benessere sociale. Per questo motivo è importante lavorare insieme, unendo le forze per un importante fine comune".

Sono intervenuti anche il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva, il presidente del Comitato Regionale Veneto del Coni, Dino Ponchio, per il Con, Michela Barbiero, il presidente Nazionale di Opes, Juri Morico, e il rappresentante del dipartimento per lo Sport, Guido Martinelli. In sala presenti numerosi rappresentanti delle associazioni sportive del territorio.