Domenica 11 giugno si tiene la 45^ edizione di “Venezia in coro”, una giornata che vedrà l’esibizione di sedici gruppi corali, provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, in vari luoghi della città. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata da ASAC Veneto.

La giornata si svolgerà in tre diversi momenti. Ad aprire, dalle 10 alle 13, sarà il concerto alla Scuola Grande di San Teodoro, nel quale si esibiranno sette diversi cori.

A seguire è in programma una fase di animazione itinerante, con i vari cori che si muoveranno per la città proponendo momenti di animazione musicale tra calli e campielli. Nello specifico i gruppi seguiranno questi cinque itinerari:

1) partenza dalla Stazione S. Lucia per Strada Nuova – Rialto –arrivando poi in Campo S. Stefano; 2) partenza da Ponte degli Schiavi per S. Giacomo dall’Orio – Campo San Polo – Rialto (Calle dei Fabbri) – arrivo in Campo S. Stefano

3) partenza da Piazzale Roma per Rio Nuovo – Campo S. Margherita – Campo S. Barnaba - Chiesa della Salute - Ponte dell’Accademia – Campo S. Stefano;

4) partenza da P.le Roma per Rio Nuovo – Campo S. Margherita – S. Toma - Campo S.Polo – Rialto – Campo Manin – S. Maria del Giglio – arrivo in Campo S. Stefano;

5) partenza da P.le Roma per Giardini Papadopoli – Chiesa Tolentini – Ai Frari – S. Silvestro – Rialto –– arrivo in Campo S. Stefano.

La manifestazione si concluderà in campo S. Stefano. Dalle 17.30, infatti, ci sarà un concerto a cori riuniti, che saranno accompagnati da una piccola band di ottoni.