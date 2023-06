ART NIGHT 2023. Alla Biblioteca Vez sabato 17 giugno va in scena un concerto in notturno

Sabato 17 giugno 2023 alle ore 21.00 la Rete Biblioteche Venezia ospita, nel Salone d’ingresso della Biblioteca Civica VEZ, l’Ensemble Cameristico Veneto per un concerto in notturno. L’evento fa parte della tradizionale manifestazione Art Night, la lunga notte d'arte veneziana, nata nel 2011 e inserita nel calendario ufficiale delle Notti d'Arte europee.

Per questa edizione, Villa Erizzo si veste a festa e fa risuonare armoniose note. Gli esecutori dell’Ensemble Cameristico Veneto sono Paolo De Gaspari al clarinetto basso, Luca Dalsass al violino e Alessandra Trentin all’arpa. I compositori messi a programma sono invece S. Mauri (Anna e Frank per clarinetto basso), L.M Tedeschi (Elegia op. 22 per violino e arpa), P. J. Riotte (Notturno op. 52 per violino e arpa), L. Ceccarelli (Birds per clarinetto basso), M. Duijves (Debbke in December per clarinetto basso) e C. Saint-Saëns (Fantasia op. 124 per violino e arpa).

Ricordiamo che la Biblioteca civica VEZ annovera nel suo ricco patrimonio documentale anche un’ampia collezione di cd musicali che possono essere presi a prestito in qualsiasi momento, esibendo semplicemente la tessera RBV (Rete Biblioteche Venezia).

Le porte delle città saranno anche aperte a tutta una serie di eventi sotto le stelle, sempre all’insegna dell’arte e della cultura. Venezia e la sua terraferma si illumineranno a festa per l’occasione, offrendo ogni tipo di intrattenimento, rivolto a giovani, adulti e famiglie che potranno assaporare il ricco patrimonio d’arte di Venezia.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili.

