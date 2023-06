Al teatro la Fenice concerto straordinario per il 77° anniversario della Repubblica

È stato il pianista Nicolò Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, a esibirsi in assolo questo pomeriggio nel concerto straordinario offerto dalla Fondazione Teatro La Fenice alla cittadinanza per celebrare il settantasettesimo anniversario della Festa della Repubblica.

In un teatro gremito il talentuoso artista catanese, 23 anni, ha interpretato un programma musicale dal barocco al romanticismo, con l’esecuzione di tre Sonate di Domenico Scarlatti, (la K 380 in mi maggiore la K 9 in re minore e la K 24 in la maggiore), di tre brani pianistici celeberrimi di Frédéric Chopin, i Notturni op. 27 n. 2 e op. 62 n. 2 e la Fantasia in fa minore op. 49; infine dei capricci e degli intermezzi che compongono le 7 Fantasien op. 116 di Johannes Brahms.

All’appuntamento ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale la consigliera delegata alle attività teatrali Giorgia Pea. A fare gli onori di casa il sovrintendente Fortunato Ortombina. A portare gli auguri per la Festa della Repubblica è stato il prefetto di Venezia, Michele di Bari, che si è augurato come la celebrazione “costituisca un rinnovamento dei valori della Carta costituzionale che nei suoi principi racchiude la vita di ognuno di noi”.

L’evento – giunto alla sua diciassettesima edizione – è organizzato in collaborazione con la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l’Esercito italiano e la Marina militare. Fin dalla sua prima edizione, il concerto ha presentato al pubblico il giovane vincitore del concorso pianistico nazionale Premio Venezia, uno dei più importanti e qualificati appuntamenti del panorama musicale italiano, organizzato in collaborazione con la Fondazione Amici della Fenice.