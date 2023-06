Al via i lavori di riqualificazione della piscina di via Calabria: sopralluogo del vicesindaco e assessore allo Sport Tomaello

Entro la fine dell'anno sarà completato l'intervento di riqualificazione dell'impianto natatorio di via Calabria, alla Gazzera. A fare il punto dei lavori è stato questa mattina il vicesindaco con delega allo Sport, Andrea Tomaello, nel corso di un sopralluogo al cantiere dove sono in corso le opere di rifinitura delle vasche, oltre che degli spazi interni. Un intervento finanziato con fondi Pnrr per un importo di 1.100.000 euro, ai quali si aggiungono altri 400 mila euro per lavori finalizzati all'efficientamento energetico finanziati con fondi PON Metro React-EU. In particolare, questi ultimi riguarderanno la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore di calore e delle componenti impiantistiche oltre che la sostituzione della centrale trattamento aria del corpo piscina che miglioreranno le prestazioni energetiche dell'immobile. E' inoltre prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura che garantirà per il futuro la possibilità di sfruttare le energie rinnovabili con conseguenti rilevanti vantaggi per l'ambiente.

I lavori verranno conclusi in due step. A settembre è previsto il termine dell'intervento sulla parte impiantistica, con il completamento dei vani tecnici dedicati, il completo rifacimento del sistema di filtrazione e trattamento delle acque delle vasche oltre che interventi di rifacimento degli impianti idrosanitari ed elettrici degli spogliatoi della palestra e della piscina, saranno inoltre sostituite le vetrate a ridosso della copertura del corpo piscina. Sempre entro settembre saranno completati gli interventi di efficientamento energetico sulla centrale termica e sull'impianto di trattamento aria. Entro la fine dell'anno saranno terminati i lavori della nuova vasca acquagym ed alcune modifiche interne al distributivo di alcuni locali di servizio per renderli conformi alle normative sportive.

“Grazie ai fondi Pnrr e PON Metro dedicati allo sport riqualifichiamo una piscina che aveva bisogno di interventi migliorativi e alla quale abbiamo dato continuità di gestione - ha detto l’assessore allo Sport Tomaello - E' una piscina che ha una lunga storia ed è proprio qui che ha iniziato a nuotare Federica Pellegrini. Entro la prima metà di settembre è previsto il termine dei lavori che richiedono la chiusura dell'impianto, così da permettere la riapertura della piscina, mentre l'intervento di completamento dell'ampliamento e quello di modifica del distributivo dei locali di servizio saranno terminati entro la fine dell'anno".