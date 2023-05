Il Trofeo Lido Filippi Beach Sprint sbarca a Venezia per la seconda tappa nazionale

Venerdì 26 e sabato 27 maggio il canottaggio di livello nazionale approda a Venezia, e più esattamente sulle spiagge del Lido di Venezia, con la disputa della seconda tappa del “Trofeo Lido Filippi Beach Sprint” 2023. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzato Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e dall’Associazione Venetian Rowing e si terrà al Lido, presso la sede dell’Ente Soggiorno “F. Morosini”.

Il beach sprint è un tipo di gara molto spettacolare. La formula della gara di venerdì e sabato 27 prevede un tratto di corsa sulla spiaggia, la rapida salita in barca con slalom di 250 + 250 metri, che precede la discesa veloce dallo scafo di un componente dell’equipaggio che termina l’ultimo tratto di gara con una corsa sulla battigia di circa 30 metri fino al traguardo. Saranno presenti circa 2.000 atleti da tutta Italia.

Venerdì 26 si disputeranno le fasi eliminatorie dalle 10.30 alle 17.30; sabato, invece, ci saranno le finali tra le 10.30 e le 14.30. Il pubblico potrà assistere alla gara dalla spiaggia, gratuitamente.

La FIC sta investendo molto nella specialità “coastal rowing”, ovvero il canottaggio costiero, che ha un circuito internazionale. L’evento di questo fine settimana sarà utile per implementare e diffondere questa specialità nella laguna (ma anche nella costa veneta in futuro), affinché le società veneziane abbiano una possibile continuità nella tradizione, con l’attività del canottaggio olimpico e in parallelo anche il coastal rowing.