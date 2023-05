Il sindaco Brugnaro alla presentazione dei Campionati assoluti regionali di tennis

Venezia torna ad essere capitale del tennis veneto: si svolgeranno infatti a Mestre, dal 27 maggio all’11 giugno, sui campi del Green Garden, i campionati assoluti regionali, riservati sia alla categoria maschile che femminile.

L'evento è stato presentato questa mattina, nella sede del circolo di Asseggiano, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, il presidente regionale della Federazione italiana Tennis e Padel, Mariano Scotton, il patron della manifestazione, Fabio Sapori.

“Non poteva esserci posto migliore – ha osservato Tomaello – per ospitare questo torneo: un posto che ha non solo una tradizione importante, ma un presente e un futuro ancora più roseo.”

Il Green Garden può infatti vantare attualmente ben 24 squadre, schierate nei vari campionati di categoria, con 110 ragazzi iscritti alla “Venice Tennis Academy”, diretta dall’ex numero 18 del mondo, Omar Camporese, e altri 60 nella scuola tennis.

“Come quello italiano – ha spiegato il presidente della Fitp regionale Scotton – il tennis veneto è in grande sviluppo, e merita, speriamo proprio qui, di ospitare nuovamente, come è accaduto in passato, eventi internazionali.”

“Sicuramente – ha sottolineato il sindaco – il Comune di Venezia sarà in prima fila per cercare che questo accada, perché siamo convinti che il grande sport, i grandi gesti tecnici e atletici, diano una spinta in più ai ragazzini per intraprendere un’attività fisica: se poi non diventeranno essi stessi campioni non importa, diventeranno comunque, imparando dall’etica sportiva, dei buoni cittadini.

Ma per avere qui da noi grande eventi sportivi servono adeguate strutture: ecco perché spero, e sono convinto, che il progetto per la realizzazione del ‘Bosco dello Sport’, in cui sorgeranno uno stadio e un’arena multidisciplinare, possa presto riprendere il suo iter, ed essere così realizzato.”