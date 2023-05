FOTONOTIZIA – Il vicesindaco Tomaello alle premiazioni della tappa veneziana del “Trofeo Filippi – Beach Sprint"

Il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha partecipato questa mattina, al Lido di Venezia, alla premiazione della regata nazionale di canottaggio tappa veneziana del “Trofeo Filippi – Beach Sprint”: quasi 150 atleti ripartiti su 95 equipaggi in rappresentanza di 28 Società remiere, italiane ed estere. Hanno gareggiato anche vogatori provenienti da Malta, Croazia, Francia e Slovenia. Una disciplina che sta prendendo sempre più piede - spiegano gli organizzatori - dentro e fuori i confini nazionali.

L’evento è organizzato dal Venetian Rowing, in collaborazione con Comitato Regionale Veneto, Canottieri Bucintoro, Canottieri Diadora, Canottieri Giudecca e Canottieri Mestre, è aperto alle categorie Under 19, Senior, Universitari, Pararowing e Master. Ieri si sono disputate le prime batterie eliminatorie mentre questa mattina si sono svolte le fasi finali e la proclamazione dei vincitori di tutte le specialità e categorie di questa manifestazione.

“L’importante partecipazione in termini numerici e, ancor di più, la presenza di atleti esteri in gara – ha sottolineato Tomaello - è un segnale importante sotto due punti di vista: da una parte evidenzia la crescita esponenziale della disciplina del Beach Sprint, dall’altra invece sottolinea una volta di più come il Veneto in generale, ed in particolare il Centro Morosini, Istituzione Centri Soggiorno del Comune di Venezia, stia divenendo un punto di riferimento nazionale ed internazionale per quello che riguarda lo sport”.