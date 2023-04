Torna Bimbinbici: il 13 maggio tutti di nuovo in bicicletta, grandi e piccoli con festa finale al parco Albanese di Mestre

Una giornata dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile per grandi e piccini. Giunge alla sua 23esima edizione l'evento “Bimbinbici" che quest'anno, con il sottotitolo "il futuro arriva in bicicletta", è in programma sabato13 maggio e culminerà in un momento di festa al parco Albanese di Mestre in piazzale Divisione Acqui dalle 15.30 alle 17.30 circa .

"Bimbinbici" è una manifestazione nazionale promossa da FIAB, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, patrocinata dai ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dell'Istruzione per diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Anche quest'anno la giornata sarà caratterizzata da una bellissima pedalata di gruppo, in sicurezza e con accompagnamento, lungo le tante piste ciclabili della nostra città. E' un appuntamento rivolto a bambini e ragazzi, ma aperta a tutti i cittadini. Un’occasione per stare all'aria aperta e scoprire le tante e belle piste ciclabili realizzate in questi ultimi anni dal Comune. A Venezia l'evento, che rientra nel calendario “le Città in Festa”, è organizzato con la collaborazione di FiAB Mestre e della Cooperativa Barbamoccolo.

Sono diversi gli itinerari programmati, con partenza da ben 11 punti della città e destinazione parco Alfredo Albanese. Il gruppo più numeroso di partecipanti, conteggiati al momento della partenza, riceverà un premio, come pure la scuola che porterà il maggior numero di alunni. Nei prossimi giorni, infatti, arriverà presso ogni scuola primaria del Comune un invito speciale per partecipare a questo evento, che permetterà a tutti i bambini di organizzarsi in tempo per sistemare la propria bicicletta e pedalare tutti assieme! Ad ogni bambini che parteciperà, nei punti di partenza verrà consegnata una bellissima bandana da ciclisti colorata che identificherà il proprio gruppo. Tutti i gruppi, ognuno col suo colore e il suo percorso (vedi la mappa già pronta consultabile sul sito del comune alla pagina www.comune.venezia.it/bimbimbici2023) si ritroveranno al parco Albanese per festeggiare tutti assieme!

Ecco con gli orari di ritrovo, differenziati a seconda della lunghezza dei percorsi, e i colori assegnati:

Piazza Carpenedo - Carpenedo - colore ROSA - km 5 - ritrovo ore 14.45; Piazza Asseggiano - Asseggiano - colore BORDEAUX - km 8,8 - ritrovo ore 14.45; Piazza S. Giorgio - Chirignago - colore ROSSO - km 6,7 - ritrovo ore 14.45; Piazza chiesa Santa Barbara, via Rio Cimetto - colore ARANCIO - km 5,9 - ritrovo ore 15.00; Parco Catene - Catene - colore VERDE SCURO - km 6,9 - ritrovo ore 14.45; Piazza Mercato - Marghera - colore VERDE CHIARO - km 4,6 - ritrovo ore 15.00; Piazzale Donatori di Sangue - Mestre - colore GIALLO - km 2,3 - ritrovo ore 15.00; Piazza chiesa di Zelarino, via Castellana 70 - colore FUCSIA - km 5,5 - ritrovo ore 14.45; Piazzale chiesa S.M. del Carmelo - Favorita - colore VIOLA - km 5,1 - ritrovo ore 14.45; Piazzale chiesa di Dese - Dese - colore BLU - km 6 - ritrovo ore 14.45; Piazza Pastrello - Favaro Veneto - colore AZZURRO - km 3,5 - ritrovo ore 15.00;

Per iscriversi si può accedere alla pagina: www.comune.venezia.it/bimbimbici2023

Ad ogni piccolo ciclista verrà richiesto un contributo simbolico di 2 euro a copertura delle spese assicurative e a testimonianza del proprio impegno a supporto della mobilità sostenibile.

All’arrivo al Parco Albanese sarà offerta a tutti la merenda. I bimbi potranno divertirsi con tanti giochi all'aria aperta, tutti a tema sulla bicicletta, organizzati della cooperativa “Barbamoccolo”. Ci saranno inoltre postazioni di giochi in legno, un laboratorio per imparare a realizzare piccole decorazioni per la propria bicicletta, e un percorso per testare la propria abilità in sella a cura di Fiab Mestre. L’animazione itinerante che rallegrerà l'evento sarà realizzata dal circo in bicicletta, magia di bolle di sapone e tante altre sorprese.

Nel corso dell'evento avrà luogo la premiazione degli alunni che hanno dato il loro contributo al progetto di mobilità sostenibile "Venezia in classe A" classi del Comune.

In caso di pioggia forte, come tutti gli anni, "Bimbinbici" non si svolgerà.

Per ulteriori informazioni non esitate a curiosare sulla pagina del sito del Comune dedicata all'evento.