La Giunta approva la concessione di spazi comunali all’Università Ca’ Foscari e allo Iuav

La Giunta comunale su proposta dell’assessore al Patrimonio, Paola Mar, ha approvato, nell’ultima seduta, la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività istituzionali all'Università Ca' Foscari e allo Iuav.

“Il Comune - spiega Mar - ha autorizzato Cà Foscari ad utilizzare temporaneamente, a titolo gratuito, con solo rimborso spese per le utenze, alcune sale del Cinema Rossini per necessità didattiche del corrente e prossimo anno accademico. Un modo per dimostrare il sempre più stretto rapporto tra Città di Venezia e Università”.

La Giunta ha poi deliberato di assegnare anche la porzione di ex asilo collocato presso il convento delle Terese allo Iuav consentendo di rendere il bene disponibile a Cà Foscari per la realizzazione del progetto "VeniSIA - Venice Sustainability Innovation Accelerator", patrocinato da Regione Veneto e dal Comune di Venezia.

“Nell’ambito del Progetto Venezia Campus - aggiunge l’assessore - l’Amministrazione si interfaccia con le istituzioni universitarie della città cercando di venire incontro alle loro esigenze per fare in modo che Venezia sia sempre più attrattiva per gli studenti con un'università in grado di accogliergli nel miglior modo possibile".