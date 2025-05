L'assessore Besio alla premiazione del concorso "Ricordiamo il Giudecca: dal passato un messaggio di pace per il futuro"

L'assessore alle Politiche educative Laura Besio ha preso parte questa mattina alla cerimonia di premiazione del concorso "Ricordiamo il Giudecca: dal passato un messaggio di pace per il futuro" tenutasi alla Scuola Loredan a Pellestrina.

L'iniziativa, organizzata dalla Municipalità di Lido Pellestrina d'intesa con il Comune di Venezia, Assessorato alle Politiche Educative, ha coinvolto circa 200 studenti. Presenti il presidente della Municipalità Emilio Guberti, la consigliera con delega all'isola di Pellestrina, Antonietta Busetto e i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti.

Il concorso, patrocinato da Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia e Lega Navale Italiana Sezione di Venezia, ha visto la partecipazione degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado “Vettor Pisani” e “Loredan” della Municipalità Lido Pellestrina del Comune di Venezia e dell’Istituto “Nicolò De Conti” del Comune di Chioggia. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno di diversi enti e aziende del territorio.

L'iniziativa ha inteso valorizzare la memoria storica del Giudecca, trasmettendo ai giovani un messaggio di pace e una prospettiva sul futuro. Il concorso ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di elaborati creativi, tra cui disegni, opere artistiche, poesie e testi, ispirati all'affondamento del piroscafo "Giudecca" avvenuto il 13 ottobre 1944 nelle acque lagunari antistanti l’isola di Pellestrina.

“Recuperare e preservare le radici storiche è tra le aree di interesse da sempre degli itinerari educativi che approdano nelle scuole del Comune di Venezia - ha sottolineato Besio - L’idea della chiamata a raccolta in prima persona dei ragazzi attraverso un concorso che li renda protagonisti, rivolto alle medie, impreziosisce il ricordo, rafforza la comunità scolastica e isolana, arricchisce il pensiero e la riflessione. Un bell’esempio di cosa possono fare insieme istituzioni, come Comune e in questo caso Municipalità, impulso all’iniziativa, scuole e volontari".

"Un progetto che il Comune di Venezia e l’Assessorato alle Politiche Giovanili hanno subito accolto e promosso - ha concluso Guberti - Un riconoscimento va alle dirigenti degli istituti partecipanti e agli insegnanti che guidano i ragazzi in questo percorso formativo. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa".