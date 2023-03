Durante il week end dell’1-2 aprile il palinsesto de “Le Città in Festa” propone tre eventi sportivi

Nel week end di sabato 1 e domenica 2 aprile il palinsesto de “Le Città in Festa” propone tre eventi sportivi, due dedicati alla corsa e uno al nordic walking.

Sabato 1 aprile si disputa la sesta edizione del “Memorial Massimiliano Valle”, gara open di mezzofondo organizzata dall’ASD Venezia Runners Atletica Murano, valevole come prima prova della Coppa Veneto 2023. La corsa, a carattere agonistico, è aperta a tutti i tesserati FIDAL dai sei anni in su. L’evento, a cui prenderanno parte circa quattrocento persone tra atleti, allenatori e accompagnatori, si terrà presso la pista di atletica di Sacca San Mattia dalle 14 alle 19. Le gare in programma, ventisei in totale tra maschi e femmine, prenderanno via in modo scaglionato nel pomeriggio. Il pubblico può assistere alle gare liberamente e gratuitamente.

Sempre sabato si corre la settima edizione della “CMP Venice Night Trail”, gara di corsa in notturna nel centro storico di Venezia. Sul percorso di 16 km si cimenteranno cinquemila corridori provenienti da trentadue nazioni. L’evento è organizzato da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Domenica 2, invece, la Direzione Nazionale AiCS dipartimento Sport, in collaborazione con Aics Venezia e Uniwalk AiCS Venezia, organizza la terza edizione di “Minuti di stile”, il Campionato nazionale AiCS di regolarità e stile di nordic walking. Si tratta di un contest tecnico non agonistico, rivolto a nordic walker maggiorenni, che si disputerà sulla distanza di 2.332 metri, da percorrere esclusivamente con la tecnica alternata. Lungo il percorso saranno presenti dei giudici che valuteranno la regolarità e lo stile della camminata su singolo gesto (fluidità, sincronismo, armonia). La partenza è fissata alle 9.30 al Forte Cosenz (Bosco di Mestre). Alle ore 10.30, a conclusione del contest tecnico, partirà una camminata di 11 Km aperta a tutti gli appassionati di Nordic Walking, anche non tesserati Aics, che permetterà di scoprire il Bosco di Mestre. Per iscrizioni, www.aicsvenezia.it oppure presso il gazebo AiCS presso il Forte Cosenz direttamente il giorno della manifestazione, dalle ore 8 alle 9.15.