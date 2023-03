Alla darsena di Campalto nuovo centro di allenamento per le Pink fire e la paracanoa

E’ stato presentato questa mattina alla darsena di Campalto, in via Passo Campalto, 124, a Mestre, un nuovo centro dedicato alle attività di Dragon Boat delle ‘Pink fire’ Lilt per donne operate al seno e all’integrazione dei disabili con paracanoa, grazie alla collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica “Asd Sporting La Barena”.

All’evento hanno partecipato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, insieme ai consiglieri della Municipalità di Favaro Veneto Simone Mestriner e Maurizio Gallo, il presidente LILT Venezia, Carlo Pianon, il tecnico federale paracanoa, Diego Dogà, la responsabile dell'associazione sportiva Marika Fantini.

Una giornata di sport e solidarietà durante la quale sono stati illustrati i benefici dell’attività sportiva. Il dragon boat, disciplina a pagaia che utilizza imbarcazioni cinesi con la testa e la coda a forma di dragone, consente di realizzare un significativo miglioramento nel benessere psicofisico generale delle pazienti incentrato anche sul forte senso di appartenenza al gruppo squadra che il dragon boat sviluppa.

Durante l’appuntamento è stata rimarcata anche l’importanza di iniziative che consentano a sempre più atleti di avvicinarsi allo sport della paracanoa che aiuta a socializzare e – è stato sottolineato – a riappropriarsi della propria vita.

“Abbiamo voluto inserire questo momento molto bello e partecipato all’interno del marzo donna” le parole della presidente Damiano. “Con la Lilt, una realtà straordinaria del nostro territorio, stiamo portando avanti da anni numerose iniziative per sensibilizzare alla prevenzione contro il cancro al seno. Sono molto felice che questa sarà la nuova casa anche delle 'Pink fire', le nostre guerriere. Molte grazie anche alla Municipalità di Favaro Veneto che è sempre presente sul territorio, al dottor Pianon e a Diego Dogà. Auguro tanto successo a questo luogo di sport e aggregazione, in questo contesto magico”.