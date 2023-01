Sabato 28 gennaio la manifestazione di orienteering “Venezia in notturna”

Sabato 28 gennaio è in programma l’edizione 2023 di “Venezia in notturna”, la manifestazione di orienteering organizzata dall’Asd Orienteering Galileo Galieli di Mira. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, fa parte del circuito denominato “Inverno Veneziano” (che comprende altre gare nella provincia di Venezia nel periodo invernale, quest'anno Mira, Salzano e Marcon); inoltre nel 2023 è anche prova del Campionato Veneto in notturna di Orienteering.

Sono previsti diversi percorsi per ogni categoria di tesserati FISO, suddivisi per classi di età - dai 10 ai 70 anni - e per sesso. Inoltre ci saranno due percorsi DIRECT per i tesserati non agonisti e il percorso ludico-motorio per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a una prova di orienteering. L’evento, nel complesso, è rivolto alle seguenti categorie: M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W Elite, M/W B M/W 35+, M/W 45+, M/W 55+, M/W 65+, M/W 70+, DIRECT.

Il ritrovo della manifestazione è previsto a partire dalle ore 17 presso il CUS Venezia, Fondamenta dei Cereri 2407, dove si potranno anche effettuare le iscrizioni, mentre le partenze, scaglionate ogni minuto, sono previste a partire dalle ore 18 fino alle ore 20 circa. Alle 21 avranno luogo le premiazioni. Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne di ogni categoria.

Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso tre diverse modalità: per le società FISO tramite l’apposita pagina di iscrizioni online nel sito della FISO entro mercoledì 25 gennaio; per i non tesserati o società straniere inviare un’email a galilei.iscrizioni@gmail.com; infine, per le categorie Direct ed Esordienti-ludicomotorio, sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, fino a esaurimento cartine. La quota d’iscrizione è di 5 euro per le categorie M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, Esordienti-ludico motorio e di 10 euro per tutte le altre.

Per informazioni: 3469408278.