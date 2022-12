Biblioteca Vez: martedì 6 con Veronica Raimo, premio Strega Giovani 2022 per il romanzo “Niente di vero” mentre mercoledì 7 il protagonista è lo sceneggiatore e scrittore Enrico Vanzina

Biblioteca Vez, doppio appuntamento con i libri e i loro autori. Si inizia domani, martedì 6 dicembre, con Veronica Raimo, premio Strega Giovani 2022 per il romanzo “Niente di vero” mentre mercoledì 7 dicembre il protagonista è lo sceneggiatore e scrittore Enrico Vanzina. Sarà la scrittrice Veronica Raimo, Premio Strega Giovani 2022 per il romanzo “Niente di vero” (Einaudi), a suggellare – martedì 6 dicembre, alle 17.30- il cartellone In_touch. Incontri altamente reattivi promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia con il contributo finanziario dei fondi strutturali europei PON METRO.

Un programma che guarda innanzitutto alle giovani lettrici e ai giovani lettori, ma non solo, per raccontare la magia della scrittura, e della lettura: Veronica Raimo è una ideale testimonial della letteratura che guarda alla generazione Z, con un romanzo che la scorsa estate ha conquistato la Giuria del Premio Strega Giovani ed è stato scelto da centinaia di studenti 16-18enni. “Niente di vero”, il romanzo vincitore che per la prima volta si presenta in Veneto, è il ritratto sincero e libero di una giovane donna di oggi, raccontato “sabotando” dall'interno il romanzo di formazione, attraverso una scrittura che scorre esilarante e feroce insieme, per raccontare l’avventura del diventare grandi con stile caustico e disincantato. L’incontro sarà condotto dal giornalista del quotidiano Il Gazzettino Paolo Navarro, responsabile delle pagine Cultura. A conclusione dell’appuntamento, per i lettori che hanno amato il romanzo di Veronica Raimo, è in programma uno spazio firmacopie.

L'incontro sarà trasmesso in live streaming

Mercoledì 7 dicembre, sempre alle ore 17.30, lo sceneggiatore e scrittore Enrico Vanzina racconta il mito di Venezia tra noir e storia per la sezione “Relazioni – Leggere per raccontarsi”, curata in collaborazione tra RBV e l’Associazione Futuro delle Idee di Mestre. Vanzina, in dialogo con Marilisa Capuano, introdurrà il suo ultimo libro Il cadavere del Canal Grande (HarperCollins Italia, 2022): dopo avere raccontato Roma e Milano, chiude la sua trilogia noir dedicata alle città italiane con un romanzo ambientato in una Venezia settecentesca tra canali e atmosfere brumose e inquiete, con sullo sfondo gli affreschi di Giambattista Tiepolo e le incursioni di Giacomo Casanova. Giocando con questi e altri miti del Settecento, contaminando I tre moschettieri con Le relazioni pericolose, La locandiera di Goldoni con Kill Bill di Tarantino, Il cadavere del Canal Grande è un romanzo storico sorprendente, con un meccanismo giallo perfetto, personaggi indimenticabili a partire dalla protagonista femminile, colpi di scena che lasciano a bocca aperta, tra avventure, delitti e donne sensuali. Un talento eclettico, un’immaginazione fervida e una scrittura avvincente fanno dei libri di Enrico Vanzina una sorpresa che ogni volta si rinnova.

Suo padre, Steno, era un regista, così come suo fratello Carlo. Lui, invece, fa lo sceneggiatore. Ha scritto circa cento film, alcuni famosissimi. Ha vinto il Nastro d’argento, la Grolla d’oro, il Premio De Sica e il Premio Flaiano. Ma il cinema e la tv non sono la sua unica occupazione. Ha collaborato con il Corriere della Sera e scrive ogni settimana su Il Messaggero. Ha pubblicato diversi libri, tra cui Il gigante sfregiato (Newton Compton, 2013), suo primo romanzo giallo, Le finte bionde, Una famiglia italiana (Mondadori), Colazione da Bulgari (Salerno Editrice), La sera a Roma (Mondadori 2018), Mio fratello Carlo (HarperCollins Italia, 2019).

