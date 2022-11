"Sport, misure per la ripartenza": a Forte Marghera un confronto tra enti locali e associazioni sportive

Fare il punto sugli strumenti a disposizione di Amministrazioni e associazioni per pianificare eventi sportivi, dopo il lungo periodo di pandemia. E' il focus del convegno "Sport, misure per la ripartenza" tenuto nel pomeriggio di oggi alla fondazione Forte Marghera e promosso dal Comune, con la presenza del vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello.

L'evento, moderato dal caporedattore de "Il Gazzettino" Tiziano Graziottin, rientra nel programma di "Salta, Cori, Zoga in autunno", manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con Venicemarathon.

L'obiettivo è creare un'occasione di confronto tra le Amministrazioni locali della Città Metropolitana di Venezia e le società sportive del territorio. Presenti al meeting: Francesca Scatto, consigliera regionale della Regione Veneto, Nicoletta Grandesso, funzionaria Città Metropolitana di Venezia, Rossano Galtarossa, vicepresidente del Comitato Regionale Veneto CONI Giuseppe Pagani, Responsabile Settore Sviluppo e key account dell'Istituto del Credito Sportivo. Collegato in videoconferenza inoltre, anche Michele Sciscioli, capo dipartimento Ministero Sport e Giovani.

Andrea Tomaello: "La finalità di questo convegno è, insieme alla Venicemarathon, importante partner del Comune, avviare il dialogo per esaminare le opportunità per i ragazzi, per il territorio e per sostenere le realtà sportive. Riunire intorno ad un tavolo le istituzioni pubbliche e non che hanno a che fare con lo sport è utile per avere una visione delle opportunità future".

Il vicesindaco si è poi soffermato sull'importanza delle attività sportive, non solo per i giovani: "Lo sport va incentivato, dobbiamo domandarci cosa fare per guardare avanti dopo questo periodo di grande difficoltà, tra pandemia e caro-energia. Fare squadra tra chi amministra e le società sportive. Il progetto del Comune "Salta, cori, zoga", calendario di eventi sportivi nei parchi d nelle piazze cittadine sta crescendo. È un'iniziativa utile a rivitalizzare alcune aree della città, sottrarle al degrado e alle associazioni sportive che organizzano le attività a farsi conoscere e promuoversi. Vogliamo coinvolgerle per favorirne la collaborazione con il Comune".

Nel corso del convegno è emersa da più parti la necessità di sostenere le realtà sportive, in questo momento storico in grande difficoltà. Si è accennato inoltre alle risorse stanziate dall'attuale governo per rilanciare associazioni, società ed eventi sportivi.