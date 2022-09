Rete Biblioteche Venezia: eventi in arrivo per bambini e ragazzi in tutte le biblioteche con “Biblioteca che vai, Storia che trovi”. Torna anche la Settimana della Scienza

L’ottava edizione della rassegna “Biblioteca che vai, Storia che trovi” propone una serie di eventi di grande qualità dedicati a piccoli gruppi di bambine e bambini, divisi per fasce d'età, in molte Biblioteche della Rete.

Si comincia il 3 ottobre alla Biblioteca di Marghera per raccontare il sorprendente viaggio di continue scoperte che genitore e bambino fanno dal primo incontro, e poi via via in tutte le biblioteche del centro storico e della terraferma arriveranno libri silenziosi e albi parlanti, giochi teatrali, atelier di scarabocchi perfetti, tra strumenti musicali e colori ispirati ai libri-gioco di Hervé Tullet. E ancora, racconti con parole morbide e lupi sorprendenti, sogni di giardinieri e libri volanti in un viaggio alla scoperta del libro con tante letture ad alta voce e tanti laboratori per tutti.

Sempre ad ottobre torna la “Settimana della Scienza” che quest'anno sarà dedicata nientepopodimenoche ai dinosauri: Una settimana nel jurassico! vi inviterà a scuola di paleontologia alla scoperta di una grande ed intramontabile passione: le “terribili lucertole” che dominarono il pianeta. In Bettini Junior a Venezia prenderà avvio Bibliogame, nuovi laboratori tra giochi da tavolo e storie fantasy, mentre alla Hugo Pratt del Lido grazie alla collaborazione con il Planetario del Lido ci saranno degli incontri dedicati all’astronomia a misura di bambino con Pianeta libri. Sempre alla Hugo Pratt, ma anche alla Bettini Junior, a Marghera e a Favaro ci sarà l’occasione di incontrare l’illustratrice Irene Penazzi, con i suoi libri che richiamano la natura e il mondo delle piante e degli animali.

Altre letture ad alta voce ed occasioni per ascoltare le storie arriveranno con Immagina… che storie! che coinvolgerà i piccoli lettori della biblioteca di Zelarino, con i lettori volontari Patapumbibò in Vez Junior, TUTT’ORECCHIE e GIRASTORIE tante storie in lingua originale per raccontare avventure vicine e lontane che arriveranno nella Biblioteca di Marghera , a Favaro, in Bettini Junior, alla Hugo Pratt a Lido e alla Biblioteca Cagnaccio di San Pietro in Volta. Non mancheranno gli appuntamenti per riflettere sull’energia e sugli ecosistemi che grazie al contributo di Enel porteranno in città e nelle isole grandi appuntamenti per bambini e famiglie per comprendere le soluzioni energetiche divertendosi insieme.

Ma l’autunno porterà anche le Biblioanimazioni con “Un bosco incantato Tra terra, cielo e alberi” e le letture e laboratorio per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni in moltissime tappe della città dell’amatissimo Bibliobus. Completeranno il programma le consuete partecipazioni alla “Rassegna Veneto Legge”, a Dritti Sui Diritti in collaborazione con il Servizio Infanzia Adolescenza del Comune e alla Settimana dell’Allattamento, in collaborazione con l’AULSS 3 Serenissima, nel Programma Nati per Leggere.

Le attività saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie vigenti con ingresso gratuito su prenotazione come indicato per ciascuna Biblioteca.

Per informazioni sul calendario degli eventi delle diverse Rassegne: https://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia