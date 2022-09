Presentati i concerti finali del XX Festival chitarristico internazionale delle due Città

A Mestre si rinnova anche quest'anno, per la quarta volta, l'appuntamento con il “Festival chitarristico internazionale delle due Città”. I due prestigiosi concerti che verranno proposti in città nel prossimo week-end sono stati presentati questa mattina, con una conferenza stampa, tenutasi al Municipio di Mestre, a cui hanno preso parte la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l'assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, il direttore artistico del Festival, Andrea Vettoretti.

“La manifestazione – ha spiegato Vettoretti – compie quest'anno i suoi primi vent'anni. E' nata a Roma ma si è poi trasferita in Veneto. Oggi ha due sedi: Treviso (dove, nelle due precedenti settimane di settembre, si sono tenuti i primi quattro eventi in programma) e Mestre, in cui presentiamo ora altri due concerti di eccezione, sempre nell'ambito del filone musicale 'new classica world'.”

Il primo è in programma venerdì 30 settembre: di scena il “Maurizio Di Fulvio Trio”, una delle formazioni italiane più attive in ambito internazionale che presenta composizioni in cui confluiscono, e si mischiano sapientemente, il jazz nero, il jazz latino, il rock ed il classico. Il secondo, sabato 1 ottobre, avrà come protagonista il Trio Cantiga Baile, nello spettacolo “Con fuoco”, che unisce il virtuosismo di due chitarristi con la performance di una ballerina e specialista di nacchere, rivisitando il repertorio spagnolo e classico. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle ore 21, all'Auditorium del Candiani.

“Siamo davvero orgogliosi – ha sottolineato la presidente Damiano – di poter ospitare a Mestre ancora una volta il Festival, in una cornice, tra l'altro, come quella del Centro Candiani, che si conferma oramai sempre più punto di riferimento per gli appuntamenti culturali non solo della città ma di tutto il territorio.”

Per ragioni organizzative è invece saltato il concerto che avrebbe dovuto tenersi, come nelle edizioni precedenti, alla Fenice: un appuntamento col prestigioso teatro veneziano che tornerà comunque nel 2023.

“Credo che la nostra città – ha osservato l'assessore Mar - sia il palcoscenico ideale per questo Festival, che presenta un genere musicale nuovo, dove arte, esperienze e culture diverse si incrociano. La multietnicità è nel Dna di Venezia, e credo che la parola d'ordine per creare un futuro positivo e migliore sia proprio 'contaminazione': dal meglio di ogni cultura potremo ricevere la spinta necessaria per superare le tante problematiche che affliggono la nostra società.”

I biglietti dei concerti possono essere acquistati al botteghino dell'Auditorium Candiani, oppure prenotati telefonando al numero 3200517000 o inviando una mail a: festival@musikrooms.com .