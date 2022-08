Autori e influencer in biblioteca per incontrare i giovani: è la rassegna "IN_TOUCH". A Mestre e Venezia dal 21 settembre

Portare in biblioteca i digital influencer più seguiti dai ragazzi sui social network, che talvolta sono anche giovani autori e divulgatori di successo. E' il proposito della rassegna 'IN_TOUCH. Incontri altamente reattivi', organizzata dalla Rete Biblioteche del Comune con un'agenzia di comunicazione di Trieste dal prossimo 21 settembre fino al 1 dicembre. Dalle piazze virtuali il dialogo tra giovani si sposta così in luoghi fisici come le biblioteche. Destinatari dell'evento sono i giovani della Gen Z, tra i 14 e i 25 anni. L'iniziativa è finanziata con il contributo dei fondi europei PON Metro (che destina alla Rete Biblioteche circa 640.000 euro).

I primi dodici appuntamenti si svolgeranno, sempre a partire dalle 17.30, alla biblioteca civica Vez a Mestre e alla biblioteca di San Tomà a Venezia. Gli incontri sono gratuiti e con prenotazione obbligatoria a questo link fino a esaurimento posti. Al termine di ogni pomeriggio di confronto è previsto il firmacopie ad opera degli autori coinvolti. Il programma spazia attraverso temi di attualità d'interesse giovanile: dalla natura all'ambiente, dai sentimenti alle dinamiche familiari, passando attraverso filosofia, poesia e graphic novel.

Si parte il 21 settembre alla biblioteca civica Vez con Veronica Raimo, Premio Strega Giovani 2022. La giovane autrice presenterà la sua opera "Niente di vero" (Enaudi). Con lei il responsabile delle pagine culturali del quotidiano "Il Gazzettino", Paolo Navarro. Il romanzo di Raimo racconta del diventare grandi, dei legami e del sesso con stile caustico e disincantato.

Secondo appuntamento il 28 settembre, sempre alla Vez, con il 15enne Francesco Barberini, enfant prodige della divulgazione scientifica. Già autore di sei libri e insignito dell’onorificenza di alfiere della Repubblica. “I dinosauri che volano tra noi" (Salani 2022) è il nome del volume di cui parlerà a Mestre a dialogo con la giornalista Federica Augusta Rossi, firma de Il Giornale di Vicenza. Si racconterà l’evoluzione dei dinosauri in uccelli.

Il 6 ottobre l'influencer Petra Cola, appassionata di montagna, sarà alla biblioteca Vez con la giornalista del Corriere del Veneto Michela Nicolussi Moro, presentando il libro "La maestra silenziosa" (Rizzoli) su vari temi: rilievi montuosi, sostenibilità, attenzione all'ambiente.

Si prosegue il 7 ottobre, ancora in Vez, con un giovane divulgatore: Mattia “Ollerongis” Signorello, poeta e autore di "Uomini che tornano", romanzo ambientato su un'isola sperduta. Ollerongis è noto dal 2015, quando ha iniziato a pubblicare le sue poesie sui social.

Nel pomeriggio dell'11 ottobre ci si sposta in centro storico, alla biblioteca di San Tomà, per l’incontro con la talentuosa autrice Margherita Pani: il suo romanzo d’esordio, "Sei il mio pericolo" (Garzanti) è stato elaborato durante il primo lockdown per ritrovare «le cose belle della vita che stavano scivolando via …».

Il giorno successivo, 12 ottobre, in Vez si parla invece di ambiente. Davide Rondoni che ha da poco dato alle stampe per Aboca una riflessione sulla natura "Il concerto del viale dei lecci" dialoga con una giovane poetessa, Gaia Boni, la quale ha pubblicato per Cartacanta la raccolta "Fiori nudi". In un’epoca in cui si fa strada una nuova sensibilità ecologica ci si domanda cosa sia un comportamento veramente naturale. I due poeti saranno intervistati dal giornalista Nicolò Menniti Ippolito, firma delle pagine culturali de 'Il Mattino di Padova'.

Si torna alla biblioteca di San Tomà il 18 ottobre. Giacomo Mazzariol, autore best seller 19enne di "Mio fratello rincorre i dinosauri" sul tema della disabilità e sceneggiatore per Netflix sarà intervistato dalla giornalista Chiara Pavan, firma de Il Gazzettino.

Il 10 novembre si torna in Vez con due autori-divulgatori: Guido Sgardoli e Massimo Polidoro che, insieme, racconteranno "I delitti di Whitechapel", sulla figura di Jack lo squartatore, di cui si parla nel nuovo libro scritto a quattro mani per De Agostini, intrecciando storia e narrativa. L’intervista è a cura della giornalista Anna Sandri, responsabile delle pagine culturali de Il Mattino di Padova.

Si prosegue, giovedì 17 novembre ancora in Vez con una giovane divulgatrice filosofica, Benedetta Santini: "Filosofia e caffeina" è la sua pagina social. Ha appena pubblicato per Mondadori "Platone, c’ho l’ansia" in cui analizza il pensiero di celebri filosofi per superare i problemi della vita.

Il 24 novembre a San Tomà è invece la volta dello scrittore Andrea Maggi, star de il programma "Il Collegio2" in onda su Rai2, il quale racconterà il suo nono libro "Storia di amore e di rabbia" (Giunti) a colloquio con la giornalista Francesca Visentin, della redazione cultura del Corriere del Veneto. Al centro della conversazione i tormenti giovanili.

Ultimi due appuntamenti: il 30 novembre alla Vez, la giovane influencer Aurora Cavallo "Cooker Girl", con un profilo TikTok di cucina molto seguito e autrice di un libro in uscita il 18 ottobre per Rizzoli, "Sbagliando s’impara". Nel volume documenta la sua passione culinaria.

Gran finale all'insegna del fumetto: l'autore Davide Toffolo, tra l'altro frontman della band "Tre Allegri Ragazzi Morti" a colloquio con la giovane fumettista Alice Berti. Si parlerà di graphic novel come linguaggio che sa arrivare ai ragazzi e influenzare il loro immaginario.

Il secondo ciclo, con altri 12 incontri ancora in fase di definizione, avrà luogo invece nella rinnovata biblioteca Carpenedo- Bissuola dal 2 febbraio al 5 ottobre del 2023.