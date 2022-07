A Ca' Farsetti la presidente del Consiglio Damiano riceve Lidia Bastianich, vincitrice del premio "Alberti"

Un riconoscimento per aver portato in alto lo stile italiano nel mondo. È andato a Lidia Bastianich, cuoca e scrittrice italiana trasferita da anni negli Stati Uniti, il premio "Pietro Cesare Alberti" 2022, iniziativa che rientra nel cartellone di "Le Città in festa" e ha tra i suoi partner istituzionali il Comune di Venezia, la Regione Veneto e Confindustria Venezia Rovigo.

Bastianich, noto personaggio televisivo negli Stati Uniti, è stata ricevuta a Ca' Farsetti dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano nella mattinata di oggi, martedì 12 luglio. L'incontro è stata occasione per omaggiare l'ospite con un gagliardetto della città di Venezia. Era presente anche il consigliere comunale Matteo Senno.

Il premio è intitolato a Pietro Cesare Alberti, viaggiatore italiano nato a Venezia nel 1608, emigrato nella colonia olandese di Nuova Amsterdam nel XVII secolo e considerato il primo italoamericano della storia.