Questo pomeriggio al Candiani la cerimonia conclusiva del Premio Intercontinentale di Arte letteraria Le Nove Muse

Pomeriggio di gala, oggi, all’Auditorium del Centro Candiani, che ha ospitato la cerimonia finale del Premio Intercontinentale di Arte Letteraria Le Nove Muse, promosso dall’associazione‘Culturalmente Toscana e Dintorni’, in collaborazione con il Cenacolo Intercontinentale ‘Le Nove Muse’ e con l’Union Mundial de poetas por la paz y la libertad’, con il Patrocinio Culturale di WikiPoesia e del Comune di Venezia.

A portare il saluto della città a organizzatori, giurati e premiati, sono stati in apertura dei lavori, la presidente del Consiglio comunale ed il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo.

Oltre ai vincitori delle sezioni “Poesie inedite” e “Narrativa inedita”, che avranno la possibilità di veder pubblicati gratuitamente i loro lavori, e a quelli delle sezioni "Poesie edite" e Narrativa edita", in apertura della cerimonia sono stati conferiti due importanti riconoscimenti: il primo “alla carriera” a Ottavia Piccolo, ed il secondo “For culture and for peace", all’artista iraniana Elham Hamedi.