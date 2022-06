"125 Miglia per un Respiro": presentata al Salone Nautico la traversata in Kayak per sensibilizzare sulla Fibrosi Cistica

Cinque giorni di traversata in Kayak lungo la costa adriatica, con partenza il 23 giugno da Civitanova Marche e arrivo il 27 giugno a Bibione, dopo aver toccato anche Venezia. E' l'impresa, ribattezzata "125 Miglia per un Respiro" che tenterà di compiere Alessandro Gattafoni, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Fibrosi cistica, malattia che colpisce in Italia oltre seimila persone e per la quale non esiste al momento alcuna cura.

L'evento è stato presentato oggi pomeriggio nell'Area Scali del Salone Nautico, alla presenza del protagonista, dei rappresentanti nazionali e regionali della Lega Italiana Fibrosi Cistica e del Primario del centro di Fibrosi Cistica di Verona, Marco Cipolli. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale è intervenuto l'assessore all'Ambiente.

Per Gattafoni non è la prima impresa del genere. Lo scorso anno aveva già compiuto una traversata da Civitanova Marche alla Croazia. Ad affiancarlo e assisterlo via mare ci sarà l'imbarcazione "Desire", dell'ex canoista Daniele Scarpa, campione olimpico ad Atlanta '96 in coppia con Antonio Rossi, che avrà a bordo anche un medico.

Ad attenderlo nelle varie tappe troverà invece amici e sostenitori, che organizzeranno eventi di promozione e sensibilizzazione sulla malattia grazie al sostegno delle varie associazioni regionali della Lifc.