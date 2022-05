Questa mattina al Penzo le premiazioni del concorso “Disegna a fumetti la Carte etica dello sport veneto”

Nel suggestivo scenario offerto dalla terrazza esterna dello stadio “Penzo” di Venezia si è tenuta questa mattina la cerimonia di premiazione del concorso “Disegna a fumetti la Carta etica dello sport veneto”. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione è promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con Unpli-Comitato Pro loco Veneto e Ufficio scolastico regionale, col sostegno di Coni Veneto e Cip-Cr Veneto, e ha avuto, come testimonial di eccezione, la squadra del Venezia calcio.

L'obiettivo è quello di far conoscere ai giovani i valori contenuti nella Carta etica, nella convinzione che il loro rispetto sia importante non solo nel momento in cui si pratica uno sport, ma anche nella vita quotidiana.

Presente alla premiazione, in rappresentanza della Città, anche il presidente della Commissione consigliare Sport.

Tre le categorie premiate: scuole medie, scuole superiori e associazioni di tutto il Veneto. Non sono mancate le soddisfazioni anche per le scuole veneziane: il Liceo Morosini si è infatti aggiudicato il primo premio riservato agli istituti secondari di secondo grado.