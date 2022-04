Fenice: laboratorio musicale per studenti e famiglie, aggiunte due recite straordinarie per esaudire tutte le richieste provenienti dalla regione

Torna "Comporre il poema musicale", il laboratorio di composizione musicale dedicato ai ragazzi dagli otto ai tredici anni, promosso dalla Fondazione Teatro La Fenice nell’ambito della programmazione La Fenice per le famiglie ideata per avvicinare il nuovo pubblico al mondo dell’opera e della musica sinfonica.

Questa particolare proposta ‘education’ del Teatro veneziano dal 4 all’8 aprile è stata riservata alle scuole, mentre dal 9 al 10 aprile sarà riservata alle famiglie. I posti disponibili sono andati esauriti in pochissime ore ed è per questo, che a grande richiesta, sono state aggiunte due ‘recite straordinarie’ per domenica 10 aprile, con inizio alle ore 9.45, oppure alle ore 12.45, così da poter esaudire le numerosissime domande di partecipazione giunte dalla città metropolitana di Venezia e da tutta la regione veneta.

Molti fra i più importanti compositori del Novecento hanno condotto un’instancabile ricerca sulle reazioni degli esecutori nel momento del ‘fare’, sui suoni non codificati musicalmente e sulla composizione come processo, in cui la ricerca musicale passa anche attraverso il performer, con la sua propria corporeità e identità sonora.

Forte di queste considerazioni, il laboratorio si basa proprio sulla stimolazione di produzioni espressive secondo il linguaggio musicale contemporaneo. I materiali sonori verranno organizzati, eseguiti, riascoltati e quindi composti musicalmente. La tecnica di base utilizzata durante il laboratorio sarà quella dell’associazione: associazione tra suono, segno ed espressione che parte proprio dall’identità sonora di ogni singolo partecipante e viene poi messa in contatto con le produzioni espressive degli altri componenti del gruppo.

Il laboratorio sarà articolato in tre fasi. L’improvvisazione, quella nella quale si procederà con le esplorazioni corporee, sonore e strumentali nello spazio, attraverso le indicazioni degli operatori. La composizione, vale a dire l’organizzazione dei materiali musicali sperimentati attraverso l’associazione a simboli, segni e azioni che hanno valore per lo più grafico. Infine l’esecuzione, con l’interpretazione di una video-partitura contenente i simboli precedentemente utilizzati. Il laboratorio e la video-partitura sono a cura di Eleonora Costanza e Federico Costanza.

Ingresso unico (8 euro) su prenotazione obbligatoria scrivendo a formazione@teatrolafenice.org, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ulteriori informazioni sul sito https://education.teatrolafenice.it/ o sulla pagina Facebook «Fenice Education».