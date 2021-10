Ottobre Rosa 2021: oggi in laguna il corteo dragon boat "Donne in Rosa"

La mattinata di sport si tinge di rosa. La laguna di Venezia ha visto stamani sfilare il corteo dragon boat "Donne in Rosa" insieme al Vaporetto Rosa di Alilaguna. L’iniziativa rientra tra le attività dell'Ottobre Rosa 2021, campagna di sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno, in corso per tutto il mese, sostenuta dal Comune di Venezia e dall'Ulss 3 Serenissima.

Le quattro imbarcazioni hanno preso il largo alle 11.30, come previsto, dalla stazione Santa Lucia di Venezia. Il corteo ha percorso il Canal Grande fino a Bacino San Marco, per poi fare inversione di marcia e attraversare di nuovo il Canal Grande. Insieme ad esse anche il Vaporetto Rosa di Alilaguna con a bordo diversi esponenti di associazioni del territorio e altre donne in rosa. Alla manifestazione ha partecipato, in rappresentanza dell'Amministrazione, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano su una gondola insieme a Rachele Sacco di Alilaguna, co-organizzatrice dell'evento. Presente anche Carlo Pianon, presidente della Lilt Venezia e diverse consigliere di Municipalità.

"Le donne in rosa sono coloro che da anni fanno del dragon boat sia un momento di riabilitazione post-operatoria per la loro salute, sia un momento di aggregazione e divertimento comune. Questo corteo vogliamo dedicarlo a loro, che sono delle guerriere, combattono ogni giorno con coraggio e grande forza un male che ha sconvolto la loro vita, il tumore al seno. Lo facciamo per chi non c'è più e per le tante donne che stanno supportando il nostro progetto di sensibilizzazione di tutte le donne sulla prevenzione" ha commentato la presidente Damiano. "La prevenzione è vita: insieme alla diagnosi precoce e a un corretto stile di vita sono gli strumenti più potenti in questa battaglia. Grazie ai gondolieri che ci hanno supportato e anche ad Alilaguna per questo messaggio che da Venezia diventa universale e si diffonde nel mondo. Una domenica di felicità e speranza che va oltre la malattia".

Impegnate a pagaiare a bordo delle quattro dragon boat stamani c'erano oltre 50 partecipanti, tutte donne con abbigliamento sportivo in tinta. Erano tre le squadre presenti: le Pink Lioness in Venice, nate dalla collaborazione fra Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 e il gruppo di Senologia di A.V.A.P.O. Venezia; il “Trifoglio Rosa” di Mestre e le Pink Fire della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori in collaborazione con il Canoa Club Mestre.

Il dragon boat è una disciplina sportiva di origine orientale. È praticata su barche con la testa e la coda a forma di drago, da qui il nome di dragon boat. Nel 1996 a Vancouver in Canada, fu realizzato il primo progetto pilota, dedicato alle pazienti oncologiche, facendo allenare in dragon boat un gruppo di donne operate di tumore al seno. Fu un successo, si è osservato un miglioramento nel benessere psico-fisico generale. Da allora la pratica si sta diffondendo nel mondo ed è sbarcata negli ultimi anni anche a Venezia.

Rachele Sacco: "L'idea è riproporre il corteo il prossimo anno, per invitare altre donne del Veneto e d'Italia qui a pagaiare. Un'attività utile per il pieno recupero del braccio post intervento e per non lasciare sole le malate. Lo sport aggrega ed è molto importante stare insieme, dopo i lunghi mesi di pandemia".