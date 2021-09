Sport e territorio: presentata a Ca' Vendramin "Ride the Dreamland" con protagonista il ciclismo

È stato presentato questa sera, giovedì 16 settembre, a Ca' Vendramin Calergi il programma di "Ride the Dreamland", iniziativa che unisce lo sport, e il ciclismo in particolare, alla valorizzazione del territorio. La manifestazione è promossa dal campione Filippo Pozzato con il supporto di Comune di Venezia, Regione Veneto e altri centri del territorio. All'evento presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore allo Sport.

"Ride the Dreamland" sarà in programma dal 13 al 17 ottobre con quattro importanti gare ciclistiche. Si parte mercoledì 13 con il Giro del Veneto professionisti, classica del ciclismo che mancava da qualche anno in calendario. In particolare, il Giro si snoda su un percorso di quasi 170 km con 2168 metri di dislivello distribuiti lungo il tragitto. Partirà da Cittadella con arrivo in Prato della Valle a Padova e, ai chilometri 95 e 117, prevede un significativo doppio passaggio per Vo' Euganeo, luogo simbolo della lotta al Covid.

Venerdì 15 ottobre si disputerà la prima gara ciclistica per professionisti su percorso gravel in Veneto, la "Serenissima Gravel", che è un tipo di ciclismo denominato su "strade bianche" che si snoda su percorso sterrato. La gara è riservata a professionisti.

Il giorno successivo, sabato 16 ottobre, spazio agli appassionati con la "Granfondo VENEtoGO", mentre la chiusura è prevista per domenica 17 con la Veneto Classic: un percorso, come spiegato dagli organizzatori, ricco di strappi e tratti talvolta impegnativi.