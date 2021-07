Stagione 2021/2022 del Toniolo: dal 22 ottobre si alza il sipario del teatro all'insegna di grandi nomi e spettacoli di caratura nazionale. Anche il Teatro Momo riparte con dieci spettacoli dedicati al pubblico dei più piccoli

Prende vita la stagione di prosa del Teatro Toniolo: dal 22 ottobre il sipario si alza su uno dei luoghi della cultura più vivi e simbolici della Città Metropolitana di Venezia con un cartellone straordinario pensato e costruito in partnership con Arteven, il Circuito Teatrale Veneto.

“Nei lunghi mesi di emergenza sanitaria non ci siamo mai abbattuti e abbiamo fatto in modo che potesse continuare quell'importante lavoro per tenere il teatro in sicurezza e per poter garantire una programmazione che fosse adeguata alla tradizione e alla qualità del Toniolo - commenta il sindaco e assessore alla Cultura Luigi Brugnaro. Questo ci ha permesso, non appena fosse stato possibile, di ripartire e così lo abbiamo fatto con il palinsesto estivo che ha consentito di riportare in città gli spettacoli dal vivo con attori e musicisti. Ora presentiamo un cartellone per la stagione teatrale 2021-2022 con spettacoli di rilievo nazionale. Ancora grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente perché anche i nostri teatri potessero partecipare alla ripartenza dell'intera Città".

I grandi nomi del teatro italiano tornano finalmente in città: Ambra Angiolini, Laura Morante, Ferzan Ozpetek con Francesco Pannofino, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Vanessa Incontrada, Glauco Mauri, Silvio Orlando, Marisa Laurito, Alessandro Haber, Emma Dante e tanti altri ancora. Non manca l’appuntamento con la danza con Parsons Dance. La biglietteria riapre il 7 settembre. Per gli ex abbonati del Teatro Toniolo è previsto un servizio dedicato dal 7 al 26 settembre; dal 28 settembre al 3 ottobre invece è aperta per i cambi di turno.

Per i nuovi abbonamenti e i biglietti da acquistare i giorni indicati sono quelli che vanno dal 5 al 21 ottobre. Con l'arrivo dell'autunno riapre le porte anche il Teatro Momo che torna ad accogliere il pubblico dei più giovani con la tradizionale rassegna Domenica a Teatro, giunta alla 27^ edizione.

La Stagione 2021/22 propone dieci spettacoli, dal 17 ottobre al 13 marzo, presentati dalle migliori compagnie del territorio, tra fiabe classiche e storie nuove, per divertirsi e sognare: Pinocchio; Kafka e la bambola viaggiatrice; Kanu; Il gioco delle 4 stagioni; Il più furbo; Le nuove avventure dei musicanti di Brema; Amici per la pelle; Jack e il fagiolo magico; Racconto alla rovescia; Sono sole bolle di sapone.

Non manca all'appello nemmeno l'appuntamento dedicato alle scuole con quattro matinée: Amici per la pelle; Jack e il fagiolo magico; Racconto alla rovescia; Favole al telefono. Gli appuntamenti, in programma da gennaio a marzo, sono pensati per la scuola primaria e dell'infanzia .

Per quanto riguarda la stagione del Teatro Momo, la biglietteria del Toniolo è aperta dal 28 settembre al 3 ottobre. Si precisa che dal 7 settembre la biglietteria del Teatro Toniolo sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, secondo il calendario segnalato e sarà possibile convertire i voucher.

Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 3497723552. Per informazioni è possibile consultare i siti: www.culturavenezia.it/toniolo e myarteven.it