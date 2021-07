Sport: l'assessore De Martin alla presentazione della squadra di calcio della Gazzera Olimpia Chirignago

Si è tenuta questa sera, giovedì 29 luglio, in un ristorante nel quartiere della Gazzera, a Mestre, la presentazione ufficiale della stagione sportiva della Gazzera Olimpia Chirignago (Goc). Presente all'incontro l'assessore comunale Massimiliano De Martin che ha portato il saluto e l'augurio per la nuova stagione da parte dell'Amministrazione. Con lui anche Mattia Vedova, consigliere con delega allo Sport della Municipalità di Chirignago Zelarino.

Alla serata, oltre al presidente della società Gazzera, Massimo Sottana, e ai dirigenti dell'associazione, erano presenti anche Giuseppe Ruzza, presidente del comitato regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, e Dino Brusaferro, delegato della Federazione italiana giuoco calcio per la provincia di Venezia.

È stata l'occasione per conoscere lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra del Goc, impegnata nella stagione 2021/2022 nel campionato di Prima categoria, oltre a presentare, da parte della società, le iniziative messe in campo per le attività che coinvolgono i bambini e i ragazzi del territorio durante tutto l'anno, dalla scuola calcio ai centri estivi, e i lavori sulle strutture gestite dalla società.

"Per prima cosa vi ringrazio per l'invito a nome dell'Amministrazione e porto i saluti del sindaco Luigi Brugnaro - ha detto De Martin - è un piacere vedere qui una realtà che con la sua attività è punto di riferimento per il territorio. Lo sport accomuna ed esalta. Lo abbiamo visto con gli Europei di calcio, lo viviamo con le Olimpiadi e a breve con le Paralimpiadi, che lanciano un messaggio inclusivo che anche realtà come la vostra possono raccogliere".

"Venezia, sotto il punto di vista sportivo, dà tanto al territorio e all'Italia. E i risultati si ottengono anche dalla possibilità di fare sport in strutture adeguate. Noi come Amministrazione abbiamo messo grande impegno su questo e guardiamo con favore al progetto che la vostra società sta portando avanti sulle strutture in via Calabria. Investire su questo settore vuol dire guardare al futuro e voi siete testimoni di una visione a lungo termine", ha proseguito l'assessore.

"Sono pronto a tifare per voi augurandovi anche quanto prima un salto di categoria - ha aggiunto Vedova - e vi faccio il mio più grande augurio e in bocca al lupo per la stagione che state per iniziare".