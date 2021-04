FOTONOTIZIA: Il vicesindaco Andrea Tomaello incontra gli atleti della Canottieri Querini

Una visita per portare il saluto della città e per fare gli auguri agli atleti in vista dei prossimi impegni. Il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello si è recato nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 aprile, dai ragazzi della società Canottieri Querini di Venezia.

Per i giovani atleti sono in corso in questi giorni gli allenamenti in preparazione delle prossime gare in programma sul lago di Caldonazzo, in Trentino.

Tomaello ha fatto il proprio in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ha espresso il ringraziamento da parte sua e dell'Amministrazione comunale alla società sportiva per il suo impegno sul territorio.