Nelle Biblioteche Vez Junior, Bettini Junior e nella Biblioteca di Marghera il Festival della Scienza si conclude con la distribuzione di kit per i bambini

Trecento kit in distribuzione per i piccoli scienziati della città nelle biblioteche del Comune di Venezia: da giovedì 17 a tutti bambini che si iscriveranno in una tra le biblioteche Vez Junior a Mestre, Biblioteca di Marghera, Bettini junior a Venezia o che presenteranno un amic@ non ancora iscritto, sarà consegnata la bellissima "Scatola dello scienziato", firmata Pleiadi Science Farmer e supportata da Enel, partner dell’iniziativa che ha seguito passo a passo il Festival della scienza* sul tema dell'acqua, con cui sperimentarsi in attività creative durante le vacanze di Natale.

L'iniziativa si colloca all'interno del Festival della Scienza come evento conclusivo rivolto anche ai bambini che non hanno potuto partecipare al mese di laboratori organizzati nelle Biblioteche della Rete in collaborazione con ENEL che ha voluto fortemente stare al fianco delle biblioteche veneziane e dei loro giovani utenti in questo progetto rivolto alle energie rinnovabili, in particolare all’acqua. Con la presenza dei formatori di Pleiadi Science Farmer, dal 2 novembre al 5 dicembre 2020 ha realizzato 24 attività scientifiche che hanno visto la partecipazione di quasi 200 bambini nelle biblioteche comunali che si sono confrontati con esperimenti sul tema dell'acqua per imparare la scienza, divertendosi.

“L’attenzione di questa amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Brugnaro alla crescita e alla formazione dei nostri piccoli lettori è costante, lo è ancora di più quando si parla di futuro e di come formare i cittadini del domani e in questo caso la scienza e la consapevolezza dell’energia sono stati i temi affrontati insieme- -spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini- La biblioteca nel rispetto delle normative vigenti per loro non ha mai chiuso tenendo aperto costantemente una finestra sui libri con i servizi di prestito e Bibliobus e nei limiti delle normative anche con i laboratori della Scienza che ha riscontrato un grande successo tanto che per raggiungere chi non è riuscito a partecipare abbiamo pensato a un kit in regalo”.

"La scatola dello scienziato" contiene tre esperimenti: lo Zootropico, per chi sogna di poter animare i suoi disegni e creare un cartone animato con la tecnica del cinema; per chi vuole scoprire la magia dei colori costruendo un caleidoscopio e per chi voglia stupire la famiglia facendo stare un pappagallo in equilibrio sul proprio dito.

“Ogni attività del Gruppo Enel è oggi ispirata al principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Riteniamo dunque giusto farci promotori di questi principi anche nelle comunità in cui siamo presenti. Tra questi anche Venezia dove, con l’Amministrazione comunale, Enel ha da anni instaurato una collaborazione sinergica: i laboratori gratuiti per bambini e ragazzi e la distribuzione delle scatole dello scienziato, vanno nella direzione di dare ispirazione e sostegno al percorso educativo e all’inclusione dei ragazzi” spiega Piergiorgio Tonti, responsabile della centrale termoelettrica di Fusina di Enel Produzione.

Ricordiamo che, per ritirare "La scatola dello scienziato", i bambini possono preiscriversi alle tre Biblioteche anche on line, seguendo le semplici istruzioni sul sito della Rete Biblioteche Venezia https://www.comune.venezia.it/it/content/autoiscrizione-online, con il kit si riceverà la tessera che darà accesso a tutti i servizi bibliotecari comunali. L'iniziativa di distribuzione dei kit didattici è finalizzata anche ad avvicinare e far conoscere le biblioteche per bambini e ragazzi del Comune di Venezia, un fiore all'occhiello dei servizi culturali 0-14 anni del territorio, incrementando il numero degli iscritti. Il progetto del Festival Della Scienza si è posto l'obiettivo di diffondere tra i giovanissimi la cultura scientifica e le competenze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) come indispensabili per la vita nel prossimo futuro e di promuovere lo scaffale scientifico. Prendendo spunto da libri di testo di natura scientifica e letteraria, attraverso esperienze pratiche e divertenti, ogni bambina e ogni bambino ha potuto mettersi in gioco e portare a casa l’esperimento fatto.

Dopo numerose considerazioni e cambi di programma, grazie alla professionalità di Pleiadi, al sostegno prezioso di Enel e al team dei bibliotecari si è resa possibile la realizzazione del Festival nonostante la situazione di emergenza sanitaria, rivolgendosi non ai gruppi scuola, ma alle famiglie, in sei Biblioteche e precisamente: in terraferma la Biblioteca Vez Junior, la Biblioteca di Marghera, la Biblioteca di Zelarino e nel centro storico veneziano la Biblioteca Bettini Junior, la Biblioteca di Giudecca e la Biblioteca del Lido “Hugo Pratt”.

Nonostante il periodo e le limitazioni, i laboratori hanno avuto un’ottima adesione e sono stati molto apprezzati sia dai genitori che dai quasi 200 bambini e ragazzi coinvolti in quattro esperienze scientifiche sulla sostenibilità ambientale, la scoperta dell’acqua, l'elemento Acqua, le energie rinnovabili.

info, www.culturavenezia.it/biblioteche