L'assessore Venturini alle premiazioni della 4. edizione della “Fenice Venezia Junior C5 Cup”

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale questa sera in occasione delle premiazioni della quarta edizione della “Fenice Venezia Junior C5 Cup - Memorial Marco Giordano”, la kermesse internazionale di Calcio a 5 che dal due al quattro gennaio ha ospitato oltre quattrocento giovani atleti in arrivo da sette nazioni.

“Questa sera – ha sottolineato l’assessore Venturini - vogliamo ringraziare Calcio Fenice e tutti gli organizzatori che hanno reso possibile l' evento, arrivato alla quarta edizione. Sono circa 600 le persone mobilitate intorno al torneo, provenienti da tanti Paesi. E’ un’occasione per fare unità attraverso lo sport, ma anche per mettere in campo il fair play, tratto distintivo di questa edizione. L’importante infatti è non essere solo campioni nello sport, ma nella vita: è l’insegnamento che questo mondo sportivo ci sa dare”.

Il torneo si è svolto in cinque strutture diverse dell’hinterland: Palazzetto Franchetti-Guggenheim, le palestre Gramsci e Morin, la Palestra Salesiani e infine quella di Quarto d’Altino. Sui campi da gioco sono stati protagonisti i piccoli atleti delle categorie Under 9, 11, 13, 15 e 17 in rappresentanza di sette nazioni: Francia, Svizzera, Inghilterra, Scozia, Spagna, Usa e Italia.

Sul podio per la categoria Under 11 B2M Futsal (Francia); per la Under 13 Joga Futsal (Scozia), per la Under 15 Sporting club Marconi (Roma); per la Under 17 Aosta “A” (Aosta).

L’organizzazione, affidata alle società A.S.D. Fenice Junior e A.S.D. Fenice Venezia-Mestre, è stata supportata dall’ente di promozione sportiva Acsi.