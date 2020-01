"Biblioteca prima del teatro" alla Vez: "La casa nova"

Incontrare gli attori in un contesto informale, chiacchierare con loro, approfondire i temi degli spettacoli in scena, tutto questo è possibile nella casa dei libri. Eventi in collaborazione con Cinit, Amici dello spettacolo Mestre e Arteven.

Venerdì 31 gennaio, con ingresso fino ad esaurimento posti da via Querini, alle ore 17.00, il regista Giuseppe Emiliani e gli interpreti dello spettacolo La casa nova di Carlo Goldoni, produzione del Teatro Stabile del Veneto, in scena a Mestre dal 31 gennaio al 2 febbraio al Teatro Toniolo, incontrano il pubblico in biblioteca VEZ. Dialoga con loro Giovanni Barnaba.