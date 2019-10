“Festival delle idee”: annunciati gli ultimi nomi del programma

L’assessore comunale al Turismo, Paola Mar, è intervenuta questa mattina, giovedì 3 ottobre, all’M9, alla seconda conferenza stampa di presentazione del “Festival delle idee. ’900 il grande secolo delle innovazioni”, la manifestazione che si terrà all’interno del museo del ‘900 di Mestre, dal 24 al 27 ottobre, con decine di ospiti e incontri per parlare appunto delle idee del XX secolo che hanno rivoluzionato il futuro. Il festival, patrocinato dal Comune di Venezia e sostenuto dalla Regione del Veneto, è stato ideato da Marilisa Capuano per l’Associazione Futuro delle Idee, fondato da Tommaso Santini, e realizzato con la collaborazione della Fondazione di Venezia e la co-organizzazione di M9.

Gli organizzatori hanno spiegato che sono già arrivate 4mila prenotazioni per gli appuntamenti in programma, ovvero 27 incontri in 4 giornate di festival. E oltre il 30% di queste prenotazioni sono state fatte da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Inoltre il 25% delle prenotazioni sono di residenti di Mestre e della Città Metropolitana di Venezia, ma non mancano quelle dalle varie province del Veneto e da fuori regione, come Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna.

“Questo Festival è già un successo – ha esordito l’assessore Mar – perché stanno aderendo in tanti, soprattutto ragazzi, segno evidente che quando c’è una proposta valida, interessante, attrattiva e coinvolgente la città risponde, soprattutto nella sua componente più giovane. La storia di un secolo di cambiamenti così rapidi deve essere raccontata e spiegata ai ragazzi, per dar loro strumenti di comprensione e di crescita. I ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti e di essere parte attiva nella vita della loro città ed è fondamentale occuparsi di loro e dar loro possibilità di conoscenza”.

Durante la conferenza stampa sono stati anche annunciati gli ultimi nomi che completano il programma, ovvero Philippe Daverio, il 25 ottobre, che parlerà di arte e costume; Morgan che terrà due incontri: il primo il 25 ottobre sulle copertine di album musicali e un secondo, il 26 ottobre, sui grandi cantautori e band. Il dj Mauro Ferrucci, sempre il 26 ottobre, ripercorrerà la storia della musica dance e infine lo scrittore Mauro Corona, il 27 ottobre, parlerà del suo “Vajont”. La partecipazione al Festival è gratuita e su prenotazione sul sito www.festivalidee.it. Alcuni incontri si potranno anche seguire da maxischermo. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’interno dell’area dell’M9: chiostro, terzo piano del museo, auditorium e caffè adiacente.